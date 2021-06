Parada 98: Sir Paul McCartney, la esencia de Let It Be y Band On The Run

Sir Paul McCartney llegó a los 79 años agradeciendo por las buenas vibras de cariño en sus redes sociales. Más vigente que nunca, el músico, cantautor y multiinstrumentista británico es una leyenda viva del rock y del pop. Como miembro de The Beatles, protagonizó una transformación cultural dentro de la música, junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr. Construyó una carrera solista exitosa tras la ruptura con los Fab Four, formando la banda Wings y creando éxitos como Band On The Run, Silly Love Songs o Mull Of Kintyre. El año pasado lanzó McCartney III, que encabezó la lista de éxitos del Reino Unido.