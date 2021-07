Parada 98: Bon Scott, legendario poder vocal de AC/DC

Ronald Belford Scott Mitchell, conocido como Bon Scott, hubiera cumplido 75 años el 9 de julio. Legendario vocalista de la banda australiana AC/DC, su legado musical dentro del mundo del Rock es indiscutible. En su aniversario 75° de su nacimiento, su familia lanzó su sitio web oficial con material exclusivo, fotografías destacadas del frotman, y palabras de otros artistas que admiraron su poderío vocal. Su voz dejó canciones clásicas del Rock, como Highway To Hell, Whole Lotta Rosie, T.N.T., High Voltage, Let There Be Rock o It’s a Long Way To The Top (If You Wanna Rock ‘n’ Roll).