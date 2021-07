Parada 98: Brian May, la magia de la reina “Red Special”

La leyenda de la guitarra, Brian May, cumplió 74 años el 19 de julio. Músico y astrofísico británico, se convirtió en uno de los artífices creativos para lograr el sonido único de Queen, gracias a su guitarra Red Special - construida junto a su padre - y su moneda de seis peniques como púa. Compuso varias canciones clásicas del grupo británico, como “Now I’m Here”, “‘39”, “We Will Rock You”, “Hammer to Fall”, “Who Wants to Live Forever”, “I Want It All”, “The Show Must Go On”, o “No-One but You (Only the Good Die Young)”, la última colaboración entre los tres miembros sobrevivientes, tras la muerte de Freddie Mercury.