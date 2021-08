Parada 98: Charlie Watts, la elegancia rockera del caballero Stone

El mundo llora la muerte de Charlie Watts, baterista de The Rolling Stones. Artistas se hicieron eco de la trágica noticia y lo calificaron como uno de los mejores bateristas de todos los tiempos. Mientras Pete Townshend, líder de The Who, elogiaba su influencia jazzística para innovar en el mundo del Rock, Joan Jett lo definió como “el más elegante y digno baterista de Rock And Roll”. Figuras como Paul McCartney como Elton John destacaron su calidad humana y su estilo “firme como una roca”. El alma de “Sus Majestades Satánicas” deja un legado inigualable dentro de la historia de la música.