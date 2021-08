Parada 98: Keith Moon y las locuras mágicas de un baterista de Rock

Keith Moon, recordado como baterista de The Who, hubiera cumplido 75 años el 23 de agosto. Uno de los referentes más importantes de la batería durante los años 60 y 70, su estilo desenfrenado y poderoso lo identificaba con su propia vida, no exenta de excesos y locuras. Su magia de tambores en canciones como My Generation, I Can’t Explain, Baba O’Riley, Won’t Get Fooled Again o en el inolvidable álbum directo Live At Leeds (1970), muestran su calidad y dominio de las baquetas.