Incluí el tumbet mallorquín en tu menú nevideño

Receta de tumbet mallorquín, una opción con vegetales para estas fiestas.

Por ABC Color
13 de diciembre de 2025 - 06:00
Tumbet mallorquín, imagen ilustrativa.
Tumbet mallorquín, imagen ilustrativa.Shutterstock

Cómo hacer tumbet mallorquín

Tumbet mallorquín

  • Plato: Entrada
  • Receta: española

Ingredientes

  • 600 gramos de papa
  • 2 unidades de berenjena
  • 2 unidades de pimiento rojo
  • 1 unidad de pimiento verde
  • 1 unidad de zucchini
  • 800 gramos de tomate triturado
  • 1 unidad de cebolla
  • 3 unidades de diente de ajo
  • 150 mililitros de aceite de oliva virgen extra
  • 10 gramos de sal fina
  • 3 gramos de pimienta negra molida
  • 5 gramos de azúcar
  • 5 gramos de perejil fresco

Elaboración paso a paso

  1. Lavar todas las hortalizas bajo el grifo y secar con papel de cocina.
  2. Pelar las papas y la cebolla. Cortar las papas en rodajas de aproximadamente 0,5 centímetros de grosor. Cortar las berenjenas en rodajas de aproximadamente 0,5 centímetros de grosor.
  3. Cortar los pimientos rojo y verde en tiras anchas.
  4. Cortar el zucchini en rodajas de aproximadamente 0,5 centímetros de grosor.
  5. Picar la cebolla en dados finos.
  6. Pelar y picar los dientes de ajo en trozos muy pequeños.
  7. Calentar 100 mililitros de aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio.
  8. Freír las rodajas de papa por tandas hasta que estén doradas por fuera y tiernas por dentro. Escurrir las papas y colocarlas sobre papel de cocina para retirar el exceso de aceite.
  9. Freír las rodajas de berenjena en la misma sartén añadiendo aceite si es necesario hasta que estén doradas y tiernas. Escurrir las berenjenas y colocarlas sobre papel de cocina para retirar el exceso de aceite.
  10. Freír las rodajas de zucchini hasta que se doren ligeramente por ambos lados. Escurrir el zucchini  y colocarlo sobre papel de cocina.
  11. Freír las tiras de pimiento rojo y verde hasta que estén tiernas y ligeramente tostadas en los bordes. Escurrir los pimientos y reservar sobre papel de cocina.
  12. Retirar el exceso de aceite de la sartén dejando aproximadamente 50 mililitros.
  13. Sofreír la cebolla picada a fuego medio hasta que esté transparente y ligeramente dorada. Añadir el ajo picado a la sartén y cocinar durante 1 minuto sin que se queme. Incorporar el tomate triturado a la sartén y mezclar bien con la cebolla y el ajo.
  14. Agregar la sal, la pimienta y el azúcar al tomate y remover para integrar.
  15. Cocinar la salsa de tomate a fuego medio-bajo durante aproximadamente 20 minutos hasta que reduzca y espese. Probar la salsa y rectificar de sal o azúcar si es necesario.
  16. Precalentar el horno a 180 grados.
  17. Engrasar ligeramente una fuente de horno con aceite de oliva.
  18. Colocar una primera capa de rodajas de papas en el fondo de la fuente cubriendo toda la superficie. Distribuir encima una capa de berenjena cubriendo las papas.
  19. Añadir una capa de zucchini sobre la berenjena. Repartir las tiras de pimiento rojo y verde sobre el zucchini formando una nueva capa.
  20. Verter la salsa de tomate caliente sobre las capas de verduras procurando que las cubra de manera uniforme.
  21. Introducir la fuente en el horno y hornear durante 20 minutos para que los sabores se integren.
  22. Apagar el horno y dejar reposar el tumbet en su interior durante 10 minutos con la puerta entreabierta.
  23. Picar el perejil fresco en trozos muy finos. Espolvorear el perejil sobre la superficie del tumbet antes de servir.

