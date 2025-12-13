Incluí el tumbet mallorquín en tu menú nevideño

Cómo hacer tumbet mallorquín
Tumbet mallorquín
- Plato: Entrada
- Receta: española
Ingredientes
- 600 gramos de papa
- 2 unidades de berenjena
- 2 unidades de pimiento rojo
- 1 unidad de pimiento verde
- 1 unidad de zucchini
- 800 gramos de tomate triturado
- 1 unidad de cebolla
- 3 unidades de diente de ajo
- 150 mililitros de aceite de oliva virgen extra
- 10 gramos de sal fina
- 3 gramos de pimienta negra molida
- 5 gramos de azúcar
- 5 gramos de perejil fresco
Elaboración paso a paso
- Lavar todas las hortalizas bajo el grifo y secar con papel de cocina.
- Pelar las papas y la cebolla. Cortar las papas en rodajas de aproximadamente 0,5 centímetros de grosor. Cortar las berenjenas en rodajas de aproximadamente 0,5 centímetros de grosor.
- Cortar los pimientos rojo y verde en tiras anchas.
- Cortar el zucchini en rodajas de aproximadamente 0,5 centímetros de grosor.
- Picar la cebolla en dados finos.
- Pelar y picar los dientes de ajo en trozos muy pequeños.
- Calentar 100 mililitros de aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio.
- Freír las rodajas de papa por tandas hasta que estén doradas por fuera y tiernas por dentro. Escurrir las papas y colocarlas sobre papel de cocina para retirar el exceso de aceite.
- Freír las rodajas de berenjena en la misma sartén añadiendo aceite si es necesario hasta que estén doradas y tiernas. Escurrir las berenjenas y colocarlas sobre papel de cocina para retirar el exceso de aceite.
- Freír las rodajas de zucchini hasta que se doren ligeramente por ambos lados. Escurrir el zucchini y colocarlo sobre papel de cocina.
- Freír las tiras de pimiento rojo y verde hasta que estén tiernas y ligeramente tostadas en los bordes. Escurrir los pimientos y reservar sobre papel de cocina.
- Retirar el exceso de aceite de la sartén dejando aproximadamente 50 mililitros.
- Sofreír la cebolla picada a fuego medio hasta que esté transparente y ligeramente dorada. Añadir el ajo picado a la sartén y cocinar durante 1 minuto sin que se queme. Incorporar el tomate triturado a la sartén y mezclar bien con la cebolla y el ajo.
- Agregar la sal, la pimienta y el azúcar al tomate y remover para integrar.
- Cocinar la salsa de tomate a fuego medio-bajo durante aproximadamente 20 minutos hasta que reduzca y espese. Probar la salsa y rectificar de sal o azúcar si es necesario.
- Precalentar el horno a 180 grados.
- Engrasar ligeramente una fuente de horno con aceite de oliva.
- Colocar una primera capa de rodajas de papas en el fondo de la fuente cubriendo toda la superficie. Distribuir encima una capa de berenjena cubriendo las papas.
- Añadir una capa de zucchini sobre la berenjena. Repartir las tiras de pimiento rojo y verde sobre el zucchini formando una nueva capa.
- Verter la salsa de tomate caliente sobre las capas de verduras procurando que las cubra de manera uniforme.
- Introducir la fuente en el horno y hornear durante 20 minutos para que los sabores se integren.
- Apagar el horno y dejar reposar el tumbet en su interior durante 10 minutos con la puerta entreabierta.
- Picar el perejil fresco en trozos muy finos. Espolvorear el perejil sobre la superficie del tumbet antes de servir.