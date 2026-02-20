Hacé este mburukuja colada, un trago frutal de fin de semana

Cómo hacer una colada mburukuja
Colada mburukuja
- Plato: Bebida
Ingredientes
- ½ taza de ron blanco
- ½ taza de ron coco
- 1 splash de caña añejada
- 3 rodajas de piña en dados
- ½ taza de almíbar de mburukuja
- 2 a 3 cucharadas de crema de leche
Elaboración paso a paso
- Almíbar de mburukuja: 1 parte de azúcar y 1 de agua caliente. Llevar a fuego y agregar una a dos cucharadas de pulpa de mburukuja, hervir hasta 5 minutos como máximo, dejar reposar, colar y guardar en una botella.
- Colocar todos los ingredientes en el vaso de la licuadora con abundante hielo licuar hasta lograr romper todo el hielo.
- Decorar los vasos con trocitos y hojas de piña.