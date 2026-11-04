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Gastronomía

Cómo hacer pollo frito casero, dorado y bien crujiente

Receta de pollo frito, un snack ideal para picar con amigos. Acompañá con tus salsas preferidas y disfrutá de un sabor que no defrauda.

Por ABC Color
14 de septiembre de 2021 - 09:59
Este artículo tiene 5 años de antigüedad
Pollo frito crujiente.
Pollo frito crujiente.Shutterstock

Cómo hacer pollo frito

Lea más: Pollo oriental, un festín de sabores en pocos pasos

Pollo frito

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 2 patas
  • 2 muslos
  • 2 alas de pollo
  • 1 cucharadita de salsa inglesa (o salsa de soja o salsa picante)
  • 1 taza de harina común
  • 2 huevos
  • 1 taza de pan rallado
  • Sal, pimienta negra, pimentón, comino, ajo en polvo, a gusto
  • Aceite para freír

Elaboración paso a paso

  1. Cortar las piezas de pollo, quitarles la piel y rociarlas con la salsa elegida. Espolvorearlas con harina y dejarlas marinar por una hora en la heladera.
  2. Cocinar al vapor las piezas de pollo marinadas (durante 10 minutos), o en el microondas por aproximadamente 4 minutos (de acuerdo al tamaño de las presas), colocándolas juntas en un recipiente de vidrio.
  3. Batir los huevos, condimentar a gusto y sumergir las presas de pollo.
  4. Pasarlas por el pan rallado, apretarlas para que se adhieran bien y freírlas en aceite caliente hasta que se doren.
  5. Retirar y apoyar sobre papel absorbente.
  6. Servir con ensalada de hojas verdes.

Lea más: Aprendé a hacer pollo apanado con parmesano y romero

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