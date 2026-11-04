Cómo hacer pollo frito casero, dorado y bien crujiente

Cómo hacer pollo frito
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Pollo frito
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 2 patas
- 2 muslos
- 2 alas de pollo
- 1 cucharadita de salsa inglesa (o salsa de soja o salsa picante)
- 1 taza de harina común
- 2 huevos
- 1 taza de pan rallado
- Sal, pimienta negra, pimentón, comino, ajo en polvo, a gusto
- Aceite para freír
Elaboración paso a paso
- Cortar las piezas de pollo, quitarles la piel y rociarlas con la salsa elegida. Espolvorearlas con harina y dejarlas marinar por una hora en la heladera.
- Cocinar al vapor las piezas de pollo marinadas (durante 10 minutos), o en el microondas por aproximadamente 4 minutos (de acuerdo al tamaño de las presas), colocándolas juntas en un recipiente de vidrio.
- Batir los huevos, condimentar a gusto y sumergir las presas de pollo.
- Pasarlas por el pan rallado, apretarlas para que se adhieran bien y freírlas en aceite caliente hasta que se doren.
- Retirar y apoyar sobre papel absorbente.
- Servir con ensalada de hojas verdes.
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