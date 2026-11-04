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Gastronomía

Meshe de repollo: una receta árabe para descubrir nuevos sabores

Receta árabe de meshe de repollo para degustar hoy mismo. Preparar este plato es más fácil de lo que parece.

Por ABC Color
30 de julio de 2022 - 10:00
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Meshe de repollo.
Meshe de repollo.Shutterstock

Cómo hacer meshe de repollo

Lea más: Tabule: la ensalada árabe más fresca y rápida de hacer

(*) En temporada, para esta receta se pueden utilizar también hojas de parra (unas veinte), previamente blanqueadas.

Meshe de repollo

  • Receta: Árabe
  • Para: para 4 personas

Ingredientes

  • 1 repollo mediano (*)
  • 1 taza de arroz
  • ¼ kilogramo de carne molida de primera
  • 1 mazo de perejil
  • 2 latas de tomate perita
  • 4 dientes de ajo
  • Sal y All Spices c/n
  • 1 limón

Elaboración paso a paso

  1. Colocar el repollo en agua hirviendo y, a medida que va soltando las hojas dejarlas por unos dos minutos y retirar.
  2. Picar el perejil bien chiquito; agregar el arroz, la carne molida y una lata de tomate; condimentar con la sal y las siete pimientas árabes.
  3. Extender la hoja de repollo, colocar un poco del relleno, cerrar como un paquetito e ir colocándolos en una olla bien apretados para que no se abran. (En la base de la olla se colocan algunas hojas gruesas o las nervaduras del repollo con dos dientes de ajo enteros y algunas hojas de perejil. Hay recetas que agregan trozos de carnes para darle sabor al agua).
  4. Una vez ubicados los meshes, agregar la otra lata de tomates con los dientes de ajo sobrantes y cubrir con agua. Colocar un peso encima y hervir por 35 a 40 minutos.
  5. Apagar el fuego, echar el jugo del limón con un poco de orégano y dejar reposar unos cinco minutos antes de servir. Servir con un poco del jugo de hervido.

Lea más: Samosas: un manjar multiétnico

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