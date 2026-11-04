Meshe de repollo: una receta árabe para descubrir nuevos sabores

Cómo hacer meshe de repollo
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(*) En temporada, para esta receta se pueden utilizar también hojas de parra (unas veinte), previamente blanqueadas.
Meshe de repollo
- Receta: Árabe
- Para: para 4 personas
Ingredientes
- 1 repollo mediano (*)
- 1 taza de arroz
- ¼ kilogramo de carne molida de primera
- 1 mazo de perejil
- 2 latas de tomate perita
- 4 dientes de ajo
- Sal y All Spices c/n
- 1 limón
Elaboración paso a paso
- Colocar el repollo en agua hirviendo y, a medida que va soltando las hojas dejarlas por unos dos minutos y retirar.
- Picar el perejil bien chiquito; agregar el arroz, la carne molida y una lata de tomate; condimentar con la sal y las siete pimientas árabes.
- Extender la hoja de repollo, colocar un poco del relleno, cerrar como un paquetito e ir colocándolos en una olla bien apretados para que no se abran. (En la base de la olla se colocan algunas hojas gruesas o las nervaduras del repollo con dos dientes de ajo enteros y algunas hojas de perejil. Hay recetas que agregan trozos de carnes para darle sabor al agua).
- Una vez ubicados los meshes, agregar la otra lata de tomates con los dientes de ajo sobrantes y cubrir con agua. Colocar un peso encima y hervir por 35 a 40 minutos.
- Apagar el fuego, echar el jugo del limón con un poco de orégano y dejar reposar unos cinco minutos antes de servir. Servir con un poco del jugo de hervido.
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