ABC
7 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
Otro Level
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
21º
Ahora
ver más
G. 6.200
Dólar Compra
ver más
21º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
26º
undefined 2026-11-12
Min
18º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Gastronomía

Día de la Mandioca: puré de mandioca a la manteca con queso Paraguay

Cada 9 de noviembre se celebra el Día Nacional de la Mandioca en Paraguay. Te invitamos a preparar esta receta de puré de mandioca a la manteca con queso Paraguay, una forma fabulosa de acompañar carnes.

Por ABC Color
04 de julio de 2024 - 09:48
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Puré de mandioca.
Puré de mandioca.Shutterstock

Cómo hacer puré de mandioca a la manteca con queso Paraguay

Lea más: Hacer crocantes de mandioca es más fácil de lo que te imaginás

Puré de mandioca a la manteca con queso Paraguay

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 3 kilogramos de mandioca
  • 500 gramos de queso Paraguay
  • 100 gramos de manteca

Elaboración paso a paso

  1. Pelar y hervir la mandioca hasta que quede blanda.
  2. Luego, de acuerdo a lo que cada uno tenga en casa, se puede molinar la mandioca en un molino, machacar en un mortero o pisar con un pisapapas.
  3. Amasar hasta que quede bien homogénea y mezclar con la manteca blanda hasta que la textura sea uniforme.
  4. Dividir la masa en dos, colocar una parte en una bandeja para horno, extendiéndola bien.
  5. Rallar el queso Paraguay sobre la masa y extender el resto del puré.
  6. Llevar al horno precalentado a 200 °C, por 15 minutos.
  7. Dejar reposar 5 minutos y cortar para servir.

Lea más: Prepará estos buñuelos de mandioca y queso

Te puede interesar

Lo
más leído
del día

01
Política
¡La trompeta sonó! La reacción en la iglesia de Joshua Abreu tras la suspensión de Ueno Casa de Bolsa
Ver más
02
Política
¿Un informe anónimo precipitó la caída de Santi Peña? Un “sobre” alertó sobre Ueno, revela el nuevo vicepresidente
Ver más
03
Política
Caso Ueno: Fiscalía imputa y pide prisión preventiva para Santiago Peña y el extitular del BCP
Ver más
04
Policiales
Video: Santiago Peña ya se encuentra en la Fiscalía para prestar declaración indagatoria
Ver más
05
Política
Primer día de Alliana como Presidente: ¿a qué ministros de Peña mantendrá en su gabinete?
Ver más