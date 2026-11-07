Día de la Mandioca: puré de mandioca a la manteca con queso Paraguay

Cómo hacer puré de mandioca a la manteca con queso Paraguay
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Puré de mandioca a la manteca con queso Paraguay
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 3 kilogramos de mandioca
- 500 gramos de queso Paraguay
- 100 gramos de manteca
Elaboración paso a paso
- Pelar y hervir la mandioca hasta que quede blanda.
- Luego, de acuerdo a lo que cada uno tenga en casa, se puede molinar la mandioca en un molino, machacar en un mortero o pisar con un pisapapas.
- Amasar hasta que quede bien homogénea y mezclar con la manteca blanda hasta que la textura sea uniforme.
- Dividir la masa en dos, colocar una parte en una bandeja para horno, extendiéndola bien.
- Rallar el queso Paraguay sobre la masa y extender el resto del puré.
- Llevar al horno precalentado a 200 °C, por 15 minutos.
- Dejar reposar 5 minutos y cortar para servir.