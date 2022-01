Mabel Rehnfeldt participó en bici de una carrera solo para mujeres

El pasado domingo en San Bernardino se desarrolló la ya tradicional carrera La Fem y la periodista Mabel Rehnfeldt una vez más estuvo presente con sus amigas ciclistas.

La competencia anual fue organizada por Oikoite Aventura Teete y participaron mujeres de todas las edades que llegaron de diferentes puntos del país. La Fem tuvo dos modalidades: Trail y Eco, y el calor reinante no fue obstáculo para las valientes mujeres que participaron de la misma.

Con su bici desde el 2013

La comunicadora Mabel Rehnfeldt compartió con sus seguidores de Instagram postales y detalles de cómo fue su participación en La Fem.

“La primera vez que corrí una carrera, dos señores a un costado del camino se burlaron de mi y yo los escuché. Dijeron que hacía bici por moda. Desde el 2013 mi moda no ha pasado. Y en estas aventuras anuales, La Fem es un clásico: solo chicas, con un trazado duro para que no se diga que Oikoite Aventura Teete son blandos con nosotras”, comenzó contando la conductora de ABC Cardinal.

Luego, continuó: “Este año, como otros, ha sido muy duro. Es altamente probable que atravesamos sensaciones térmicas que pasaron los 42 grados”.

Mabel Rehnfeldt también aseguró a sus fans cibernéticos: “Podría escribir un laaaargo resumen pero las fotos describen lo que representan la bici y mis amigas Mary Pusineri y Gladys Morínigo: son los caminos y no los destinos, son las juntas y las yuntas”.

“Receta para la magia”

La conductora de A la gran 7-30 Mabel Rehnfeldt además dejó a sus fans del Instagram la “Receta para la magia” de competir en una carrera tan dura, un domingo de enero con más de 40 grados.

“Foto 1 de Rubén cuando ya estaba derritiéndome. Ya nos cocinábamos a fuego intenso. Pedaleábamos dentro de un tatakuá. Foto 2: Indispensable las tres (una imagen con sus amigas Mary y Gladys). Foto 3: Una maravillosa cartógrafa que nunca se equivoque, la Mary. Foto 4: ¡Subir juntas hasta tocar el cielo de entrada nomas para aprender!”, compartió Mabel Rehnfeldt con sus seguidores.

Su receta mágica continuó con la foto 5 de su lorito, “un clásico en las alturas”. Luego llegó la foto 6 con el texto: “¿Probaron alguna vez pedalear sobre arenales que refractan y amplían los rayos de sol?”, y la foto 7 mostraba “¡Más arenales! Es como intentar pedalear en un tarro de azúcar, atropellar, derrapar, frenar, equilibrar y casi siempre caer…o empujar”.

La fórmula de Mabel Rehnfeldt para seguir en carrera siguió con la foto 8: “Y piedras, muchas piedras, ¡con karaguatas y yuqueríes a bulto!”, y la foto 9 con el texto que expresaba: “Y cuando no eran arenales, piedras y yuqueríes, ¡¡los paredones!! No me acuerdo casi de las bajadas, sólo de las millón subidas, ¡era terminar una y empezar otra!”.

Y la toma 10 de Mabel Rehnfeldt mostraba: “La ternura de la michita en un puesto donde todos parecían tan angelicales: nos ofrecían agua, hielo, una sonrisa y la ternura de una gatita… Después de este puesto celestial… era el mero infierno”.

Un logro más

“Nos llevaron a desafiar a ver si lográbamos orientarnos y salir de un yavorai. ¿Lo conseguimos? ¡¡Claro que sí!!”, expresó feliz de la vida Mabel Rehnfeldt.

Luego, Mabelita se despidió de la carrera La Fem con “Hasta el año próximo”, no sin antes dejar un mensaje final a sus cientos de seguidores de las redes sociales: “¡Todo en esta vida trata de caminos, desafíos, superaciones, caerse, levantarse, empujar, estirar, y ayudar!”.