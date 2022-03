El emotivo mensaje de Denise Hutter por el 8M

La presentadora de Ensiestados, Denise Hutter, ayer en horas de la tarde, dejó en su cuenta oficial de Instagram un mensaje cargado de emotividad por el Día Internacional de la Mujer.

“Quiero que seamos libres y caminemos por la calle sin miedo, sabiendo que si salimos de casa vamos a regresar. Quiero que valoren nuestra preparación dándonos gerencias y jefaturas y pagándonos lo mismo que a un hombre en el mismo puesto y quiero, sobre todo, que en entrevistas laborales dejen de preguntarnos si pensamos tener hijos o calculen nuestra edad para ver si estamos aún en edad fértil”, comenzó escribiendo Denise Hutter.

“Quiero dejar de ver fotos de mujeres golpeadas”

La periodista, luego continuó: “Quiero que los hombres dejen de ‘ayudar’ en la casa y entiendan que hacerlo es su deber, no un favor que nos hacen. Y quiero que un papá presente que se ocupa del hij@ deje de ser algo digno de felicitar y pase a ser lo que debería: algo normal. Quiero dejar de ver fotos de mujeres golpeadas, dejar de leer historias de violencia que llegan a las redes denunciando la inacción de la justicia”.

Además, Denise Hutter expresó: “Quiero mirar el futuro con una sonrisa, no con el pesimismo que vengo sintiendo hace unos días. Me asusta la guerra, me asusta Renato, me asustan los agresores de las chicas que esta semana compartieron sus historias pidiendo ayuda. Me asusta Paraguay”.

“¡Hay mucho por cambiar!”, destacó Denise Hutter.

La conductora de Ensiestados recibió un mensaje muy especial

Y precisamente ayer, 8 de marzo, la periodista Denise Hutter recibió un tierno mensaje de su novio Aldo Franco.

El cantautor publicó en sus historias de Instagram una imagen con la presentadora de ABC TV junto al siguiente texto: “Hoy 8M quiero felicitar a todas, en especial a esta gran mujer que me abrió las puertas de su vida, pura, sincera. Hoy caminamos juntos de la mano soñando siempre con un mundo mejor”. Y, por supuesto, la enamorada Denise Hutter compartió la publicación de Aldo Franco.