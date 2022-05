Sara Moreno nos cuenta cómo es ser mamá y periodista

La periodista Sara Moreno comenzó contándonos emocionada en el Día de la Madre que Ian y Nina son su razón de existir. “Significan todo para mí, son mi motor, mi motivación diaria, mi más grande bendición, la razón por la que pienso que si quiero dejar algo en esta vida es por ellos y sus generaciones”.

Mamá periodista

Sara Moreno es jefa de prensa de ABC Cardinal, directora de ABC FM y también jefa de redes sociales. Además, la periodista lleva adelante el programa La Primera Mañana en la 730 AM, de lunes a viernes de 5.00 a 8.00, y conduce ABC Noticias Mediodía, de 12.00 a 14.00, en ABC TV. Mientras que los sábados está en ABC FM haciendo Saturday Morning, de 7.00 a 10.00, “el programa de las mejores baladas y los grandes clásicos”, según destaca Sara.

Así que, la jornada periodística de Sara Moreno comienza muy temprano. “Ya estamos al aire a las 5 de la mañana en radio ABC Cardinal 730AM junto a Enrique Vargas Peña y Javier Panza, así que eso implica estar en pie a las 4.00. Con un matecito en mano encaro la jornada y después del programa ya me concentro en las tareas de las radios y redes sociales. Al mediodía estoy en ABC TV, con Yenni Caballero hacemos ABC Noticias Mediodía y después de eso finiquito mis tareas y voy a entrenar. Estoy en recuperación tras una cirugía de rodilla, así que es infaltable la cita con el deporte, además que es algo que me gusta, después de eso ya voy a casa y comparto con la familia”.

Su espacio de amor con Ian y Nina

La crianza lleva mucho trabajo y el periodismo tiene muchos imprevistos que a veces te dejan trabajando hasta la madrugada. ¿Cómo hacés para compartir con tus hijos?, porque la profesión de periodista es muy demandante, no tiene horarios ni feriados, consultamos a Sara Moreno, quien rápidamente nos respondió: “Sí o sí priorizo verlos, aunque haya alguna emergencia, un feriado o alguna cuestión relevante, nos ponemos de acuerdo con mi esposo (Renée) y encontramos la manera. Si es una jornada de elecciones, por ejemplo, donde suelo trabajar en jornada completa, voy a verlos un rato o a almorzar juntos, alguna manera siempre hay”.

Luego, Sara Moreno siguió expresando: “Dentro de lo que es la rutina diaria nos proponemos hacer actividades juntos, con mi hijo compartimos varias cosas en común, le gusta compartir sus proyectos, sus videos y hablamos sobre música o películas. Con mi nena siempre tratamos de jugar algo juntas o leer algún libro. También nos gusta mucho la música y bailar (aunque soy malísima), así que siempre tenemos algún espacio de esparcimiento con actividades relacionadas. Con mi nena solemos hacer salida de chicas, le encanta eso”.

Su familia, su mayor apoyo

Para Sara Moreno el secreto para encontrar el equilibrio entre ser mamá y periodista está en su familia. “El apoyo familiar es fundamental, el acompañamiento y el soporte que me da mi esposo también es de lo más importante. Con mis hijos siempre, desde chiquitos, les hablé muy claramente de mi trabajo, de los horarios pesados muchas veces explicándoles por qué mamá no está o salió”, sostuvo la periodista al tiempo de destacar: “Creo que en toda profesión una persona puede sentirse respaldada cuando hay personas impulsando, ayudando. En mi caso, como decía, mi esposo y mi mamá son mis dos apoyos fundamentales”.

Compañeros de mami

No es raro ver a una mamá periodista acompañada de su hijo/a en alguna cobertura, entrevista o en su lugar de trabajo. Por eso quisimos saber si Sara Moreno alguna vez también fue con alguno de sus chicos a hacer su tarea profesional.

“Mi hijo es el que más me acompañaba, sobre todo cuando era chiquito y yo estaba en otro medio, iba bastante. Desde la pandemia se cortó eso, aunque ya también por mis horarios se hace difícil que me acompañen. A mi nena le llevaba cuando era bebé y hacía radio los sábados, porque mamaba y aprovechaba que no salía muchas horas. Fueron momentos únicos en lo laboral y en la combinación con la tarea de mamá”, nos confesó Sara Moreno.

Y al preguntarle si Ian o Nina ya se perfilan para seguir sus pasos, mamá Sara aseguró entre risas: “No creo, no los veo perfilándose hacia el periodismo. Ian se interesa mucho en la realidad nacional e internacional, lee bastante e incluso tiene sus fuentes de información, pero él, según me dice, quiere ser abogado. Nina, aunque chiquita aún, sueña con ser arquitecta. Me encanta que tomen sus caminos y que el día de mañana hagan lo que les apasiona. Los voy a apoyar en eso”.

Por último, Sara Moreno nos reveló cómo se siente al ver que sus hijos y su profesión van creciendo juntos. “Me siento bendecida, siempre digo que Dios me da más de lo que yo podía haber planeado o soñado. Pero así también tengo la profunda responsabilidad de cuidarlos y amarlos para que sigan creciendo y sabiendo que, por sobre todas las cosas, siempre serán la prioridad en mi vida”.