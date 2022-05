Carlos Martini escuchó cantar a Jazmín del Paraguay y quedó encantado

Carlos Martini quedó gratamente sorprendido con la voz de Jazmín del Paraguay, a quien escuchó en un centro de compras ayer, mientras leía y veía un encuentro de fútbol, que rápidamente pasaron a un segundo plano cuando la joven comenzó a cantar.

“No pude dejar de escucharla”

“Como cada tarde me encontraba en mi mesa de siempre aquí en el shopping. Leyendo y viendo Peñarol vs. Cerro Porteño. Y de repente se inicia el festejo de un cumpleaños infantil. En un momento dado la joven que ven en la foto comienza a cantar acompañada del joven. No pude dejar de escucharla. La lectura y el fútbol pasaron a segundo lugar”, contó Carlos Martini a sus fans en Instagram.

Después, Martini continuó relatando: “Luego se me acercan. Ella es Jazmín del Paraguay. Es de Pedro Juan Caballero. Canta desde los 4 años”.

”Ya actuó en Europa, Miami, Nueva York. En el 2021 lanzó su tema Y voy cantando. Esta en su canal de Youtube y en plataformas digitales con enorme aceptación ocupando varias semanas el primer lugar”, destacó Carlos Martini.

Los elogios a Jazmín

“Ella es un testimonio que invita a creer que Paraguay puede tener un futuro distinto a este presente con demasiadas sombras. Mientras la escuchaba me acordé de una frase del escritor argentino Ernesto Sabato (1911-2011). El autor de El túnel dijo alguna vez: ‘Lo maravilloso es que el hombre siga creando belleza en medio de un mundo tan bárbaro y hostil’”, señaló en otro momento Carlos Martini y resaltó: “Es lo que hace Jazmín. Apostar a la creatividad artística creando belleza musical. Leonardo Da Vinci, el pintor de La Gioconda y La Última Cena, señaló que la belleza perece en la vida pero se vuelve eterna en el arte”.

La jovencita Jazmín del Paraguay reaccionó rápidamente a la publicación de Carlos Martini en Instagram y le respondió: “¡Que honor! ¡Muchas gracias por esas palabras, en verdad, nos puso muy contentos coincidir con usted! ¡Agradecidos! Un placer querido Carlos Martini”, y el siempre caballero hombre de prensa le contestó: “El honor fue mío”.