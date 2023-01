La suntuosa boda de Camilo Soares y Maira Vega

Por segunda vez y a la edad de 47 años, el político y exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional Camilo Ernesto Soares, oficializó ante el Registro Civil su unión con la joven encarnacena Maira Alexandra Vega, de 27 años, aficionada de la fotografía.

La boda estuvo caracterizada por el lujo en su máxima expresión en cada rincón, y los novios no escatimaron en gastos para la gran noche en la que gritarían ante la sociedad paraguaya el “sí, quiero”.

El lugar elegido para la suntuosa celebración de las segundas nupcias del sociólogo y la joven fue el Centro Social de Encarnación. Luego de tres días de trabajo y 27 personas en el equipo de decoración, el sitio quedó transformado en el ambiente soñado por los novios.

Boda de estilo rústico y elegante

En la decoración se utilizó esencialmente mucho follaje, pues la novia idealmente deseaba que predominara el verde antes que las flores, detalló la organizadora del evento, Tatiana Bieber.

No obstante, el equipo profesional logró encontrar el equilibrio combinando flores naturales, entre las que se destacaron rosas en una gama de tonos beige, claveles, minirrosas, pinoquios, astromelias y lisianthus en todos los arreglos.

Cada centro de mesa estaba elaborado con la mencionada combinación de flores, delicadamente distribuidas en bases de cristal, cargadas con cortezas naturales.

Pero lo que predominó en la parte de flores fueron las rosas, pues para instalar el bello paisaje se utilizaron aproximadamente 1.500 unidades de ellas.

Pista París y bolas de espejo

En el techo se montaron estructuras y se colgaron follajes en todo el salón.

En el centro de pista fue montada una estructura con bolas de espejo completamente cubierto con follaje natural, y hojas de costillas de Adán. Así también, se instaló una pista París para el lugar en donde los novios hicieron su primer baile de casados.

Con respecto al mobiliario, para esta boda las protagonistas fueron las sillas Napoleón trasparentes, montadas en mesas desnudas. Tampoco estuvieron ausentes los manteles de brocato en otras mesas.

Todos los muebles utilizados en la boda de Camilo y Maira pertenecen a la línea Terra, basada en tejidos naturales y madera.

Cristalería fina

En cuanto a la vajillería para servir delicias a los invitados, se utilizaron finos cristales en combinación con tonos dorados.

La decoradora general y jefa de la organización, Tatiana Bieber, resaltó la sencillez de los novios en cuanto a pedidos especiales.

Indicó que estos no le dieron muchas indicaciones y dejaron casi todo a su criterio. “Lo único que me pidió Maira era que quería ver mucho verde, y Camilo lo único que me indicó fue que le sorprenda a Maira y ella esté contenta”, comentó la organizadora a ABC.

Leer: El caso de los “coquitos de oro”

Pista con efecto madera

Los novios no utilizaron los típicos carteles con frases e iniciales, pues, querían salirse de lo tradicional, detalló la decoradora.

Antes de la fiesta, se desarrolló la boda civil en la parte exterior del club social encarnaceno. Para este momento oficial, fue utilizado un estilo completamente distinto al tradicional camino de rosas, alfombra y arco.

La novia prefirió caminar hacia el altar en una pista ploteada con efecto madera de 10 metros de longitud. El caminero tenía además planterones con plantas altas naturales. En el extremo, esperaba a la novia una mesa con flores en guía y colgantes.

El fondo estaba cubierto con una estructura de cinco metros hecha de pantallas led altas, que tenían efecto 3D también de plantas. Así, se combinó un estilo rústico pero a la vez elegante.

Banquete de importación

Hablemos ahora de las delicias que fueron servidas para el deleite de los invitados.

Como entrada estuvieron disponibles varias mesas de antipasto, preparados con los mejores quesos y embutidos.

Evidentemente, la consciencia de clase esta vez fue dejada a un lado por el líder político de izquierda, pues muchos de los comestibles fueron traídos de importación especialmente para la boda, naturalmente, sin escatimar costos.

En diciembre de 2017, en su primera boda, el socialista Camilo Soares ya había sido blanco de críticas por celebrar su unión en el Solar Perrier, un lugar de clase alta y cuyos dueños estuvieron ligados a la dictadura.

Lea: El sí de Camilo Soares e Ingrid Noguera

La abundancia de los platos de entrada se compuso también por perniles, así como una rica variedad de panes y grisines.

En total se ofrecieron 12 platos principales, compuestos por una variedad de carnes, pastas y legumbres, para los invitados vegetarianos.

El bufet sí fue más bien tradicional, con comidas como lomito a la pimienta, strogonoff de lomito, pollo yakitori, una variedad de cuatro pastas, arroz frito mixto, papas a la crema, panaché de legumbres y ensaladas en variedades.

Todo fue elaborado por una chef principal y siete cocineras, que forman parte de la misma organización de Tatiana Bieber y están presentes en la noche del evento.

Postres para todos los gustos

La mesa de dulces fue una de las reinas de la noche, pues los invitados pudieron servirse sabrosos postres no solo en porciones, sino enteros. Tortas red velvet, brownies, tortas desnudas, tortas forradas, tartas, cheesecake, tiramisú de limón y otras delicias deleitaron a los presentes abundantemente.

Por supuesto, no faltó el tradicional pastel de bodas, que los mozos sirvieron en porciones a los invitados.

Para atender a los invitados en forma precisa y casi personalizada, se contó con un mozo por cada 10 personas.

Entretenimiento de última moda

Los asistentes pudieron hacer sus horas mucho más divertidas mientras agasajaban a los novios, gracias a dos espacios de entretenimiento que están a la vanguardia actualmente en las celebraciones: la cabina 360, para tomarse graciosos videos en movimiento, y el glitter bar, un rincón especial donde las chicas pueden agregar un toque de brillo o pedrería su maquillaje con ayuda de expertos.

Para la música en vivo, la novia decidió apostar por dos artistas emergentes oriundos de su ciudad, Encarnación, a quienes les tiene mucho aprecio: Jessica Vallejos y Emanuel Arapy le pusieron ritmo y emoción a la noche, dedicando algunas canciones especiales a Maira.

La organizadora refirió que el único pedido especial que tuvo fue una sorpresa que le hicieron a la novia, consistente en un emotivo vídeo y una canción en recordación a su padre, a quien ella deseaba tener presente.

Fotógrafos no perdieron detalle

El trabajo de fotografía se distribuyó en dos equipos de profesionales. Santiago López estuvo a cargo de los momentos principales de la boda, mientras que el encarnaceno Jorge fue el responsable de inmortalizar los detalles de la preparación que los novios atesorarán en sus recuerdos.

Los 150 invitados se distribuyeron en dos ambientes: el interior estuvo reservado para los familiares más cercanos de los novios, y el exterior fue un ambiente más juvenil compuesto por amigos y compañeros de trabajo.

Actualmente, Camilo Soares está involucrado en un escándalo de proporciones considerables. ABC Color tuvo acceso a los mensajes extraídos del teléfono del extitular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) quien entregó el aparato celular de forma voluntaria tras presentar las denuncias de supuestas irregularidades contra Ferreiro.

Lea más: Mario Ferreiro va a ampliar denuncia luego de que saltaran pruebas del montaje de su causa

En las comunicaciones se observa cómo el militante de izquierda mantuvo conversaciones con referentes del Partido Colorado y hasta con el entorno de la fiscal Stella Mary Cano en el intento de montaje de las causas contra Ferreiro.

Lea: Mensajes revelan cómo se montó causa contra Ferreiro