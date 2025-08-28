Los amores de Taylor Swift: de Joe Jonas a Travis Kelce

A lo largo de dos décadas, Taylor Swift ha vivido un carrusel de romances que han dejado una huella indeleble en su música. Desde su primer amor adolescente hasta su relación actual con Travis Kelce, cada historia resuena con sus seguidores.

Los primeros amores adolescentes

Su primer novio conocido fue Joe Jonas, en 2008. El romance fue fugaz y terminó de manera abrupta: él la habría cortado por teléfono, mientras los rumores hablaban de una tercera en discordia, la actriz Camilla Belle.

Lea más: ¡Taylor Swift se casa con Travis Kelce!

Ese mismo año, Taylor tuvo un breve noviazgo con Lucas Till, protagonista de su videoclip You Belong With Me y actor de Hannah Montana: The Movie. Poco después llegó Taylor Lautner, el famoso “lobo” de Crepúsculo. Su relación no duró demasiado, pero dejó recuerdos icónicos para los fans.

La era de los mayores: Mayer y Gyllenhaal

Tras esos romances juveniles, Taylor inició la etapa de las parejas más grandes. Primero salió con John Mayer, lo que inspiró algunas de sus canciones más filosas. Luego, vivió una relación intensa con Jake Gyllenhaal, que apenas duró tres meses, pero le alcanzó para inspirar gran parte del disco Red.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: El Anillo de Taylor Swift: un símbolo de amor, estilo y empoderamiento

Del clan Kennedy a One Direction

En 2012, la cantante se vinculó sentimentalmente con Conor Kennedy, nieto del expresidente estadounidense John F. Kennedy, aunque el romance no pasó a mayores. Ese mismo año comenzó a salir con Harry Styles, integrante de One Direction. Juntos protagonizaron una de las parejas más comentadas de la década, y hasta hoy los fans especulan que la canción Style habla de él.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

DJs, actores y Loki

Después llegó Calvin Harris, DJ con quien incluso escribió canciones, entre ellas This Is What You Came For, que popularizó Rihanna. Sin embargo, el noviazgo terminó mal, en medio de rumores de que Taylor se había acercado al actor Tom Hiddleston (Loki en el universo Marvel) antes de cortar con Harris.

Joe Alwyn: la relación más larga

En 2016 empezó a salir con Joe Alwyn, el actor británico con quien compartió seis años. Fue su relación más estable y la que acompañó a Taylor en su etapa más oscura, cuando estuvo prácticamente retirada de la vida pública. Aunque muchos creían que se casarían, la historia terminó en 2023.

El paso fugaz de Matt Healy

En 2023 también salió con Matty Healy, cantante de The 1975. La relación duró apenas unos meses, pero fue suficiente para llenar titulares.

Travis Kelce, ¿el amor definitivo?

Hoy, Taylor vive un romance sólido con Travis Kelce, estrella de la NFL. A diferencia de sus ex, él no oculta su relación: la muestra en redes, en su pódcast y en cada partido. Y finalmente, coronó su historia de amor al anunciar su compromiso. Sin lugar a dudas, Kelce es el amor de la vida de Taylor.