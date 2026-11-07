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Gente
07 de noviembre de 2026 - 08:00

El dúo Pimpinela celebra sus 45 años y comparte las más nostálgicas postales

Una postal retro del dúo Pimpinela, compuesto por Lucía Galán y Joaquín Galán.
Una postal retro del dúo Pimpinela, compuesto por Lucía Galán y Joaquín Galán.Pimpinela

El emblemático dúo musical argentino Pimpinela cumple 45 años de trayectoria artística. Y, para celebrarlo, Lucía Galán y Joaquín Galán compartieron algunas postales retro en las redes. ¡Adelante!

Por ABC Color
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“Los 45 años de Pimpinela en fotos”, lleva por título el posteo en Instagram realizado por los hermanos Lucía Galán y Joaquín Galán para celebrar las cuatro décadas y media del icónico dúo argentino.

“Un 6 de noviembre de 1981, hace 45 años, subimos a un escenario por primera vez. Éramos tan jóvenes, teníamos tantos sueños”, se puede leer al inicio de la publicación en las redes.

Los hermanitos Lucía Galán y Joaquín Galán posando con su perrito. (Instagram/Pimpinela)
Los hermanitos Lucía Galán y Joaquín Galán posando con su perrito. (Instagram/Pimpinela)

“45 años después, miramos hacia atrás y agradecemos esta vida entera compartida, entre ustedes y nosotros”, destacaron los cantantes Lucía Galán y Joaquín Galán.

Lucía Galán y Joaquín Galán en los inicios del dúo Pimpinela (Instagram/Pimpinela)
Lucía Galán y Joaquín Galán en los inicios del dúo Pimpinela. (Instagram/Pimpinela)

Lea más: ¿Qué le pasa a la Pimpinela Lucía Galán?

Lucía Galán y Joaquín Galán frente al Radio City Music Hall de Nueva York. (Instagram/Pimpinela)
Lucía Galán y Joaquín Galán frente al Radio City Music Hall de Nueva York. (Instagram/Pimpinela)

Los hermanos Galán se mostraron conmovidos al seguir escribiendo: “Nos emociona que nuestras canciones hayan trascendido el tiempo y las fronteras. Y nos emociona aún más seguir siendo esos dos hermanos, todavía llenos de sueños por cumplir”.

El dúo Pimpinela, compuesto por Lucía Galán y Joaquín Galán, recibió el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2019. (Instagram/Pimpinela)
El dúo Pimpinela, compuesto por Lucía Galán y Joaquín Galán, recibió el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2019. (Instagram/Pimpinela)

Y, por supuesto, no se olvidaron de sus fieles seguidores. “¡Gracias por ser parte fundamental de este camino!“, expresaron Lucía Galán y Joaquín Galán, quienes actualmente se encuentran en México en el marco de la nueva gira de Pimpinela llamada Leyendas Tour.

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