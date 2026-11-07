El dúo Pimpinela celebra sus 45 años y comparte las más nostálgicas postales

“Los 45 años de Pimpinela en fotos”, lleva por título el posteo en Instagram realizado por los hermanos Lucía Galán y Joaquín Galán para celebrar las cuatro décadas y media del icónico dúo argentino.

“Un 6 de noviembre de 1981, hace 45 años, subimos a un escenario por primera vez. Éramos tan jóvenes, teníamos tantos sueños”, se puede leer al inicio de la publicación en las redes.

“45 años después, miramos hacia atrás y agradecemos esta vida entera compartida, entre ustedes y nosotros”, destacaron los cantantes Lucía Galán y Joaquín Galán.

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Los hermanos Galán se mostraron conmovidos al seguir escribiendo: “Nos emociona que nuestras canciones hayan trascendido el tiempo y las fronteras. Y nos emociona aún más seguir siendo esos dos hermanos, todavía llenos de sueños por cumplir”.

Y, por supuesto, no se olvidaron de sus fieles seguidores. “¡Gracias por ser parte fundamental de este camino!“, expresaron Lucía Galán y Joaquín Galán, quienes actualmente se encuentran en México en el marco de la nueva gira de Pimpinela llamada Leyendas Tour.