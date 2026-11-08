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08 de noviembre de 2026 - 10:00

Salma Hayek recibió el Premio Humanitario Jane Fonda

La actriz Salma Hayek posa junto a la actriz y activista política estadounidense Jane Fonda en la alfombra roja de los Premios Women in Film (WIF) Honors 2026. (EFE/ Devon Guzzie)
La actriz Salma Hayek posa junto a la actriz y activista política estadounidense Jane Fonda en la alfombra roja de los Premios Women in Film (WIF) Honors 2026. (EFE/ Devon Guzzie) Devon Guzzie

La actriz mexicana Salma Hayek recibió el Premio Humanitario Jane Fonda en el marco de la gala Women In Film (WIF) 2026. La cita fue en Beverly Hills.

Por ABC Color
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La icónica actriz Salma Hayek (60) fue galardonada con Premio Humanitario Jane Fonda por su compromiso social. La gala Women In Film (WIF) 2026 se desarrolló en The Beverly Hilton.

¡Elegantísimas! Salma Hayek y Jane Fonda en el evento Women In Film (WIF) Honors 2026 en The Beverly Hilton. (Monica Schipper/Getty Images/AFP)
¡Elegantísimas! Salma Hayek y Jane Fonda en el evento Women In Film (WIF) Honors 2026 en The Beverly Hilton. (Monica Schipper/Getty Images/AFP)

Lea más: ¡La diva Salma Hayek cumple 60 años!

Salma Hayek recibió el premio de manos de la emblemática actriz Jane Fonda (88) durante el evento realizado en Beverly Hills, California. Salma lució un vestido azul que llevaba la firma de Bottega Veneta y Jane se decantó por un elegante traje verde de dos piezas.

“En Los Ángeles para los WIF Honors 2026, organizados por Women in Film, para recibir el Premio Humanitario Jane Fonda, de manos de la propia Jane. Y muy orgullosa de compartir la noche con Pamela Abdy, Adria Arjona, Beth de Araújo, Gemma Chan y Hannah Waddingham. Mujeres que hacen que las cosas sucedan, en un salón lleno de mujeres que hacen que las cosas sucedan”, expresó Salma Hayek en su cuenta de Instagram.

Lea más: ¡Mirá cómo luce Jane Fonda a sus 88 años!

La actriz Salma Hayek y su esposo, el empresario francés François-Henri Pinault, llegaron juntitos al evento Women in Film (WIF) Honors 2026 en el hotel Beverly Hilton, en Beverly Hills, California. (Katie FLORES / AFP)
La actriz Salma Hayek y su esposo, el empresario francés François-Henri Pinault, llegaron juntitos al evento Women in Film (WIF) Honors 2026 en el hotel Beverly Hilton, en Beverly Hills, California. (Katie FLORES / AFP)

La actriz mexicana Salma Hayek llegó muy bien acompañada de su orgulloso esposo, el empresario francés François-Henri Pinault, a la velada durante la cual recibió el Premio Humanitario Jane Fonda.

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