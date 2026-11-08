Salma Hayek recibió el Premio Humanitario Jane Fonda

La icónica actriz Salma Hayek (60) fue galardonada con Premio Humanitario Jane Fonda por su compromiso social. La gala Women In Film (WIF) 2026 se desarrolló en The Beverly Hilton.

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Salma Hayek recibió el premio de manos de la emblemática actriz Jane Fonda (88) durante el evento realizado en Beverly Hills, California. Salma lució un vestido azul que llevaba la firma de Bottega Veneta y Jane se decantó por un elegante traje verde de dos piezas.

“En Los Ángeles para los WIF Honors 2026, organizados por Women in Film, para recibir el Premio Humanitario Jane Fonda, de manos de la propia Jane. Y muy orgullosa de compartir la noche con Pamela Abdy, Adria Arjona, Beth de Araújo, Gemma Chan y Hannah Waddingham. Mujeres que hacen que las cosas sucedan, en un salón lleno de mujeres que hacen que las cosas sucedan”, expresó Salma Hayek en su cuenta de Instagram.

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La actriz mexicana Salma Hayek llegó muy bien acompañada de su orgulloso esposo, el empresario francés François-Henri Pinault, a la velada durante la cual recibió el Premio Humanitario Jane Fonda.