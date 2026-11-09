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Gente
09 de noviembre de 2026 - 11:52

Adela Mercado festejó los 8 años de Fiorella, su primera nieta

Fiorella con tiara sonríe junto a mujer con blusa azul, rodeadas de globos rosa y negro en una celebración de cumpleaños.
Adela Mercado con su nieta Fiorella.Instagram/Adela Mercado

Adela Mercado estuvo de fiesta el fin de semana. Es que su nieta Fiorella Alhelí completó una nueva vuelta al sol. “8 años que llegaste a cambiar nuestras vidas”, expresó emocionada la conductora de Cardinal Romance.

Por ABC Color
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La querida Adela Mercado celebró la vida de su nieta mayor, Fiorella Alhelí, hija de Vanessa Fernández Mercado y Rodolfo Gamarra Köhn. “8 años que llegaste a cambiar nuestras vidas. Fiorella, aún no entiendes muchas cosas, como los sentimientos de una abuela, pero debés saber que mi existir nunca más fue igual que antes”, se puede leer la inicio del conmovedor mensaje que escribió la conductora de Cardinal Romance en su cuenta de Instagram.

Tres niñas en vestuarios rosados abrazadas, con dos mujeres adultas tras ellas en un ambiente bien iluminado y moderno.
Adela Mercado rodeada del amor de su hija Vanessa y sus nietos Fiorella, Antonella y Piero.

Lea más: Adela Mercado celebró el primer año y el bautismo de su nieto Piero

“Lo que transformaste fue una bendición hermosa de Dios, la razón más grande de seguir adelante, claro, ahora ya están tu hermanita Anto y tu primo Piero. Vos fuiste la primera experiencia de amor inmenso distinto que me convirtió en la abu más chocha y orgullosa”, destacó la conductora de A De La Tarde.

Lea más: Adela Mercado: “Ser madre para mí es la misión más gratificante de mi vida”

Niña con camiseta blanca y diadema brillante abraza a niño con camiseta negra ADIDAS, rodeados de globos y tortas.
La cumpleañera Fiorella con su primito Piero. (Instagram/Adela Mercado)

La feliz abuela Adela Mercado, además expresó: “Quiero verte siempre así, inocente, inteligente, bella, amorosa, y talentosa, y que el creador siga derramando más abundancia de todo lo mejor. Te amo infinito”.

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