Adela Mercado festejó los 8 años de Fiorella, su primera nieta

La querida Adela Mercado celebró la vida de su nieta mayor, Fiorella Alhelí, hija de Vanessa Fernández Mercado y Rodolfo Gamarra Köhn. “8 años que llegaste a cambiar nuestras vidas. Fiorella, aún no entiendes muchas cosas, como los sentimientos de una abuela, pero debés saber que mi existir nunca más fue igual que antes”, se puede leer la inicio del conmovedor mensaje que escribió la conductora de Cardinal Romance en su cuenta de Instagram.

Lea más: Adela Mercado celebró el primer año y el bautismo de su nieto Piero

“Lo que transformaste fue una bendición hermosa de Dios, la razón más grande de seguir adelante, claro, ahora ya están tu hermanita Anto y tu primo Piero. Vos fuiste la primera experiencia de amor inmenso distinto que me convirtió en la abu más chocha y orgullosa”, destacó la conductora de A De La Tarde.

Lea más: Adela Mercado: “Ser madre para mí es la misión más gratificante de mi vida”

La feliz abuela Adela Mercado, además expresó: “Quiero verte siempre así, inocente, inteligente, bella, amorosa, y talentosa, y que el creador siga derramando más abundancia de todo lo mejor. Te amo infinito”.