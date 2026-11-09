Ángel Romero celebró el campeonato de Boca Juniors rodeado de su familia

El club Boca Juniors de Argentina es el Campéon de Liga 2026 y nuestro compatriota Ángel Romero, integrante del plantel Xeneize, se mostró muy feliz rodeado del amor de su esposa Gabriela Miskinich y sus hijos Ciro y Zadquiel.

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“¡Soy un Campeón de tenerlos! Gracias Dios por permitirme compartir estos momentos con ellos. Boca Campeón de Liga 2026″, escribió emocionado Ángel Romero en su cuenta de Instagram.

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Y, por supuesto, fue la enamorada Gabriela Miskinich una de las primeras en reaccionar a la publicación del futbolista. “Y nosotros somos campeones bebé por tenerte. Es un orgullo enorme el que siente mi corazón al verte cumplir tus sueños y más alegría me da que Ciro & Zad te acompañen en el momento más importante de tu vida, porque sé lo importante que es para vos cumplir tus sueños y lograr tus objetivos, es todo lo que buscás en este largo camino de todo un año y este título es tuyo, te lo merecés”, expresó la esposa de Ángel Romero al tiempo de destacar: “Te amo inmenso Amor. ¡Mi orgullo hacia vos en enorme! Gracias por ser el mejor ejemplo para nuestros príncipes".