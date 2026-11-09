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Gente
09 de noviembre de 2026 - 11:13

Ángel Romero celebró el campeonato de Boca Juniors rodeado de su familia

Hombre con camiseta y sombrero azul, sostiene a un niño en camiseta de Boca Juniors que sostiene un trofeo; mujer a la derecha con gorra observa alegre.
Ángel Romero y su familia festejan con el trofeo de campeón en el Estadio de Boca Juniors.Instagram/Ángel Romero

El Club Atlético Boca Juniors se consagró Campéon de Liga 2026 en Argentina y el futbolista paraguayo Ángel Romero lo celebró rodeado del amor de su esposa e hijos. “¡Soy un Campeón de tenerlos!“, escribió el Melli junto a las postales familiares.

Por ABC Color
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El club Boca Juniors de Argentina es el Campéon de Liga 2026 y nuestro compatriota Ángel Romero, integrante del plantel Xeneize, se mostró muy feliz rodeado del amor de su esposa Gabriela Miskinich y sus hijos Ciro y Zadquiel.

Hombre en camiseta azul y amarilla sostiene copa con dos niños y una mujer sonriendo en un estadio lleno de fanáticos.
Ángel Romero celebrando el campeonato de Boca Juniors junto a su hermosa familia. (Instagram/Ángel Romero)

Lea más: Ángel Romero celebró los cinco años de Ciro, su primer hijo

¡Soy un Campeón de tenerlos! Gracias Dios por permitirme compartir estos momentos con ellos. Boca Campeón de Liga 2026″, escribió emocionado Ángel Romero en su cuenta de Instagram.

Aficionados de Boca Juniors se abrazan, uno viste camiseta amarilla y azul, mientras el otro lleva blusa blanca y jeans, en un ambiente festivo.
Ángel Romero y su esposa Gabriela Miskinich dándose un tierno beso en La Bombonera. (Instagram/Ángel Romero)

Lea más: Ángel Romero ingresó por primera vez con sus dos hijos al campo de juego: “¡Muy feliz!”

Y, por supuesto, fue la enamorada Gabriela Miskinich una de las primeras en reaccionar a la publicación del futbolista. “Y nosotros somos campeones bebé por tenerte. Es un orgullo enorme el que siente mi corazón al verte cumplir tus sueños y más alegría me da que Ciro & Zad te acompañen en el momento más importante de tu vida, porque sé lo importante que es para vos cumplir tus sueños y lograr tus objetivos, es todo lo que buscás en este largo camino de todo un año y este título es tuyo, te lo merecés”, expresó la esposa de Ángel Romero al tiempo de destacar: “Te amo inmenso Amor. ¡Mi orgullo hacia vos en enorme! Gracias por ser el mejor ejemplo para nuestros príncipes".

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