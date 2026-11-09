La Miss Universo Paraguay Gretha Matiauda ya está en Puerto Rico

La bella Gretha Matiauda nos representará en el certamen Miss Universo 2026. Hace unas horas, la paraguaya llegó a Puerto Rico y desde La Isla del Encanto escribó en sus redes: “Desde el corazón de Sudamérica hacia el Universo. ¡Puerto Rico, aquí está Paraguay! Con la fuerza de mis raíces, el corazón de mi gente y la determinación de hacer historia. ¡Que el universo conozca la grandeza de nuestro Paraguay!“.

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Y, antes de partir del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirrossi, la Miss Universo Paraguay Gretha Matiauda expresó emocionada: “Hoy llevo conmigo el orgullo a representar a mi querido Paraguay en Miss Universo 2026. Y la fuerza de nuestras mujeres, los sueños de nuestras familias y la historia de un pueblo que aun en sus momentos más difíciles siempre sabe levantarse”.

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“Somos herederos de las Residentas aquellas mujeres valientes que ayudaron a reconstruir nuestra nación cuando parecía que todo estaba perdido. Representar al Paraguay significa llevar nuestra identidad y la esperanza de millones de paraguayos”, destacó Gretha Matiauda, quien viajó con el anhelo de traer la corona de Miss Universo 2026 a tierra guaraní.