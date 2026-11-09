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Gente
09 de noviembre de 2026 - 10:39

La Miss Universo Paraguay Gretha Matiauda ya está en Puerto Rico

Gretha Matiauda con cabello largo y oscuro, vestimenta blanca con detalles coloridos y tiara brillante en un entorno interior.
La Miss Universo Paraguay Gretha Matiauda ya está en Puerto Rico.Instagram/Gretha Matiauda

La paraguaya Gretha Matiauda ya se encuentra en Puerto Rico. “Llevo conmigo el orgullo a representar a mi querido Paraguay en Miss Universo 2026″, expresó la reina de belleza antes de partir de nuestro país.

Por ABC Color
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La bella Gretha Matiauda nos representará en el certamen Miss Universo 2026. Hace unas horas, la paraguaya llegó a Puerto Rico y desde La Isla del Encanto escribó en sus redes: “Desde el corazón de Sudamérica hacia el Universo. ¡Puerto Rico, aquí está Paraguay! Con la fuerza de mis raíces, el corazón de mi gente y la determinación de hacer historia. ¡Que el universo conozca la grandeza de nuestro Paraguay!“.

Gretha Matiauda con corona y vestido blanco con detalles en rojo y azul, rodeada de maletas en el aeropuerto.
Gretha Matiauda en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi antes de viajar rumbo a Puerto Rico para participar del certamen Miss Universe 2026. (Gretha Matiauda)

Lea más: Gretha Matiauda, Miss Universo Paraguay, lucirá un traje típico creado por Simón Villalba

Y, antes de partir del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirrossi, la Miss Universo Paraguay Gretha Matiauda expresó emocionada: “Hoy llevo conmigo el orgullo a representar a mi querido Paraguay en Miss Universo 2026. Y la fuerza de nuestras mujeres, los sueños de nuestras familias y la historia de un pueblo que aun en sus momentos más difíciles siempre sabe levantarse”.

Lea más: Gretha Matiauda: “Ser Miss Universo Paraguay no es solo llevar una corona, es llevar la voz de un país”

Gretha Matiauda, con corona y banda de Miss Universe, sonríe en vestido blanco rodeada de personas con trajes tradicionales rojos y blancos.
¡Hermosa! Gretha Matiauda, Miss Universe Paraguay 2026. (Instagram/Gretha Matiauda)

“Somos herederos de las Residentas aquellas mujeres valientes que ayudaron a reconstruir nuestra nación cuando parecía que todo estaba perdido. Representar al Paraguay significa llevar nuestra identidad y la esperanza de millones de paraguayos”, destacó Gretha Matiauda, quien viajó con el anhelo de traer la corona de Miss Universo 2026 a tierra guaraní.

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