Horóscopo de hoy: día martes 01 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Penn Badgley, 36; Natalia Tena, 38; Jenny McCarthy, 50; Anthony Kiedis, 60.

FELIZ CUMPLEAÑOS: los detalles y la verdad son importantes e influirán en lo bien que se lleva con amigos, familiares y compañeros. No provoque problemas tratando de imponer su opinión sobre la de los demás ni dejando que otros lo arrastren en una dirección que no es la mejor para usted. Manténgase en su carril y haga lo que sea mejor para usted. Si quiere marcar la diferencia, participe. Sus números son 4, 11, 22, 28, 35, 44, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es original, impredecible y enérgico. Es sensible e intuitivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): será bienvenido en cualquier grupo u organización a la que se una. Su capacidad para hacer las cosas, independientemente de la tentación o de la oposición, lo colocará en una posición clave. Haga lo que mejor sabe hacer y el resto encajará. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): mantenga sus planes en secreto hasta que tenga todo en su lugar. Alguien estará ansioso por robarle protagonismo o aprovecharse de usted. Ponga su energía, inteligencia y cualidades físicas a trabajar para usted, y un cambio positivo será suyo. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): haga lo que mejor sabe hacer. Ignore lo que otros están haciendo y concéntrese en lo que está tratando de lograr. No permita que nadie lo desvíe de su rumbo ni juegue con usted. Un ritmo constante y un plan sólido le ayudarán a tener éxito. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): elija vivir su sueño y haga lo que le permita sentirse feliz. Una salida creativa o involucrarse en algo que le interesa sacará a relucir su pasión por marcar la diferencia. El cambio comienza con usted. El beneficio personal está a su alcance. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): una actitud responsable dará sus frutos y le otorgará la fortaleza y la libertad para alcanzar su meta. No permita que lo que otros hagan o digan se interponga en su camino. Termine lo que empieza, cumpla sus promesas y proteja su reputación. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): comuníquese con amigos, familiares y compañeros, y recibirá muchas ideas interesantes que le ayudarán a seguir adelante. Una asociación enfrentará cierta discordia, pero será fácil lograr el éxito una vez que establezca el rol que debe cumplir cada uno. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): salir de su casa y socializar le levantará el ánimo y lo motivará a participar en actividades creativas o familiares. Un cambio de escenario será esclarecedor y las actividades educativas presentarán nuevas oportunidades. *****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): son evidentes los problemas con la electrónica y los equipos. Busque formas alternativas de compensar cualquier contratiempo o inconveniente que enfrente. Un plan de respaldo le ayudará a mantenerse encaminado y le dará ventaja en una situación competitiva. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): manténgase enfocado. No acepte un no por respuesta ni renuncie a sus sueños. Eche mano de todos sus recursos para obtener información que le dé la ventaja que necesita cuando se trata de personajes no confiables. No deje que un excesivo entusiasmo lo confunda. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no esté demasiado ansioso por implementar cambios. Estudie las situaciones a fondo antes de actuar. Busque un camino que ofrezca algo diferente o despierte su imaginación. Un cambio en el hogar brindará alivio y le ayudará a encontrar opciones relacionadas con el trabajo para eliminar deudas. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): observe lo que sucede a su alrededor. No permita que los cambios que otros implementen lo hagan luchar para mantenerse al día. El tiempo está de su lado, y tomar una actitud de espera le evitará pérdidas. Concéntrese en la salud, el estado físico y en mantener la paz. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no permita que la ira se apodere de usted. Revise sus inversiones, su forma de gestionar el dinero y los contratos para confirmar que todo esté actualizado. Haga un esfuerzo adicional para evitar quejas. Un cambio inesperado lo favorecerá. El amor y el romance están en las estrellas. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.