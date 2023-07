Horóscopo de hoy: día jueves 27 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Taylor Schilling, 39; Jonathan Rhys Meyers, 46; Cassandra Clare, 50; Maya Rudolph, 51.

FELIZ CUMPLEAÑOS: la indecisión se interpondrá entre usted y el éxito que desea. No permita que otros lo confundan ni lo detengan. Haga lo que debe, sea ingenioso y encuentre la manera de hacer realidad sus sueños. Una situación emocional en el hogar o el trabajo debe abordarse y tratarse antes de seguir adelante con sus planes. Deseche los aspectos negativos de su vida y reemplácelos por aquello que lo haga feliz. Sus números son 4, 10, 23, 27, 30, 38, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es comunicativo, generoso y creativo. Está motivado y es apasionado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): asista a eventos que enriquezcan su mente y responda a las preguntas que causan confusión o retrocesos emocionales. Elija incorporar sus habilidades a pasatiempos que lo emocionen y convierta lo que más le gusta hacer en un esfuerzo lucrativo. Deje en claro sus sentimientos e intenciones. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): la diferencia entre lo que debe y lo que quiere hacer le causará un caos emocional. Programe su día cuidadosamente para asegurarse de llevar a cabo sus responsabilidades y que además le quede tiempo para pasatiempos placenteros. Un desafío físico lo distraerá de sus problemas. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): la ira y el comportamiento agresivo sofocarán sus planes. Si alguien hace algo que no le gusta dé un paso atrás y reconsidere la relación. Elija hacer de su hogar su refugio, no su prisión. Los pensamientos positivos conducirán a la acción progresiva y a la gratificación personal. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): un proyecto creativo le ayudará a repensar sus posibilidades. No dude en investigar cómo puede convertir su pasión en algo tangible. Deje de soñar con lo que quiere hacer; empiece a hacer realidad la vida que quiere vivir. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no se bloquee en un estancamiento emocional. Reconozca lo que lo detiene y lo que propiciará un cambio positivo. Tome el control y cree las oportunidades, encontrará la felicidad que se merece. Reconsidere sus hábitos de consumo y alivie el estrés. Sea coherente y auténtico. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): establezca sus prioridades y diríjase a la meta. Presione donde sea necesario y superará a cualquiera que se interponga en su camino. No espere apoyo; debe confiar en sí mismo para evitar contratiempos y decepciones. Evite interferencias y confíe en sus instintos. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): supervise cualquier trabajo que subcontrate o haga planes para hacerlo usted mismo. Puede sentirse perezoso, pero no vale la pena la frustración de rehacer lo que ya haya pagado para que otra persona haga por usted. Elija la superación personal en lugar de criticar a los demás. Se favorece el romance. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): puede estar en el camino correcto, pero no espere que los demás sientan lo mismo que usted sobre el proceso o el resultado. Si se compromete para hacer demasiado, se quedará corto. Priorice y mantendrá sus metas factibles. Proteja su reputación. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no permita que los planes grandiosos atrofien su capacidad de ver lo que es posible. Use la inteligencia y sea ingenioso, y descubrirá cómo usar sus cualidades para que las cosas sucedan. No deje que lo desvíe lo que hagan los demás. Establezca sus objetivos de acuerdo a sus necesidades. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): adopte un enfoque original de la vida, el amor y el logro de la felicidad. Construya una base que fomente el crecimiento y satisfaga su alma. No tema ser diferente ni tomar el camino menos transitado. Cree oportunidades y siga adelante. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): aumente el ritmo y termine lo que comenzó. Despejar su calendario lo tranquilizará y dejará espacio para pasar tiempo de calidad con sus seres queridos. Cumpla sus promesas, independientemente de lo que otros decidan hacer. Las relaciones requieren trabajo y comprensión. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): deje de lado las emociones y tenga en cuenta todos los aspectos de una situación. Un amigo le ayudará a desarrollar un plan original para posicionarse para un futuro mejor. Contribuya a algo en lo que crea y las recompensas serán excepcionales. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.