Horóscopo de hoy: día sábado 29 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Munro Chambers, 33; Jason Belmonte, 40; Josh Radnor, 49; Martina McBride, 57.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año sea el que marque la diferencia. Póngase de pie y use sus cualidades para ayudar a otros. No permita que quienes valen menos le arruinen la fiesta. Sea un proveedor orgulloso y llegará a la cima y superará a aquellos que buscan aprovecharse. Elija no ser un seguidor, liderar es lo mejor para usted. Hágase cargo y lleve a cabo lo que mejor sabe hacer. Sus números son 6, 13, 22, 24, 38, 44, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es cortés, encantador y demostrativo. Es innovador y atento.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): aprenda sobre la marcha y llegará a la cima. Salga y socialice con personas que van en una dirección similar o que comparten sus intereses. Un proyecto de superación personal le levantará el ánimo y generará confianza. El romance va en aumento. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): mantenga la vida simple. Tenga en cuenta qué es ventajoso y haga que suceda. La dedicación y la persistencia darán sus frutos y pondrán la vara muy alta para cualquiera que quiera desafiarlo. No complique las cosas con contradicciones. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): antes de mudarse piense en sus planes. Obtenga el visto bueno de las personas a su cargo y de aquellos afectados por sus decisiones. Tenerlo todo claro contribuirá a evitar problemas posteriores. Elija un estilo de vida saludable y asequible que pueda mantener, independientemente de lo que suceda. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): si ayuda a los menos afortunados encontrará un propósito en la vida. La participación le abrirá las puertas a nuevos comienzos a través de sus contactos y la información que reciba. La disciplina y los actos de bondad darán sus frutos y lo animarán a hacer más. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): evite la tentación y los excesos. Sea la voz de la razón y apéguese a sus principios. Elija marcar la diferencia y haga lo que pueda por aquellos que piden ayuda, y sus acciones lo elevarán en la medida en que usted lo hace con los necesitados. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): mantenga la mente abierta, sea ingenioso y no tenga miedo de cambiar de dirección ni de hacer un movimiento. Confíe y crea en sí mismo y en sus decisiones, y no permita que sus emociones lo desvíen. La disciplina y el coraje conducirán al éxito. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): fomente relaciones que cuenten y aléjese de aquellos que se interponen entre usted y sus sueños. Preste atención a los detalles y deje que la autosuperación y el crecimiento personal sean sus objetivos. Tome una postura en lugar de dejar que otros controlen su destino. El amor y el romance se ven favorecidos ****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): antes de decidir o de compartir sus intenciones espere a verificar los hechos. Puede estabilizar su posición y hacer la vida más fácil si es prudente y directo. Si establece estándares, sus demandas florecerán. No permita que los rumores lo confundan. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): piense antes de actuar. Alguien ofrecerá información falsa. Sea ingenioso y se ahorrará la irritación de tener que dar marcha atrás. Esfuércese más en los asuntos personales, la autosuperación y pasar tiempo de calidad con sus seres queridos. Reevalúe su vocación y considere cómo mejorar su capacitación. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): adapte su rutina a su horario. Ocúpese de los asuntos urgentes que ofrezcan mantener o mejorar su status quo. Un cambio de ritmo o un nuevo interés mejorarán su estilo de vida. Construya su futuro sobre una base sólida. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): apunte directamente a las estrellas y diríjase hacia ellas. No se detenga ni espere a que otros lo alcancen; tome nota de lo que es importante para usted y haga realidad sus sueños. Escuche a su corazón, no a los rumores, y eso lo llevará por un camino único. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): una sociedad le ayudará a ahorrar y le ofrecerá la oportunidad de avanzar. Exprese sus deseos y negocie. Es posible que un cambio no le entusiasme inicialmente, pero siga adelante y descubrirá paz mental y algo especial. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.