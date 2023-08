Horóscopo de hoy: día miércoles 02 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Hallie Eisenberg, 31; Sam Worthington, 47; Kevin Smith, 53; Mary-Louise Parker, 59.

FELIZ CUMPLEAÑOS: concéntrese en lo que es importante para usted. No se pierda en el caos ni crea todo lo que escucha. Preste atención a los detalles y siga el rastro registrado en papel para asegurarse de saber con quién y con qué está tratando emocional, financiera y legalmente. No deje nada al azar y podrá dirigirse a la victoria. Busque coherencia al tratar con los demás y obtenga las promesas por escrito. Sus números son 5, 13, 21, 29, 35, 46, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es caritativo, desconcertante y sabio. Es dinámico y distante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): aventúrese por un camino que lo motive a iniciar cambios positivos. No se conforme con menos de lo que quiere. Elija a las personas que desea en su equipo y siga adelante con entusiasmo. La vida se trata de las decisiones que toma. Haga del romance una prioridad. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): las situaciones emocionales lo sacarán de quicio y le costarán tiempo y dinero. Dé un paso atrás, analice los hechos y haga que sus acciones sean definitivas. Mezcle los negocios con el placer, pero sea directo con respecto a sus objetivos y lo que espera de los demás. Tome el control y ofrezca incentivos. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): haga cambios por la razón correcta. No permita que lo convenzan de algo que no lo beneficie directamente. Preste atención a cómo se presenta ante los demás y cumpla sus promesas. No gaste de más innecesariamente. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): acérquese a las personas que saben. Deje que su encanto y cumplidos motiven a otros a ofrecer su ayuda. Lo que logre aumentará su perfil y lo pondrá en una buena posición para avanzar. El cambio positivo traerá consigo beneficios financieros. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tendrá que agitar las cosas para descubrir qué está pasando. Alguien hará todo lo posible para retener la información que necesita para tomar una decisión acertada. Preste atención a los detalles y sea claro con respecto a lo que aportará. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): convierta sus pensamientos en acciones y genere cambios que marquen la diferencia. Sea la luz que guía en lugar del ojo crítico. Al hacer un buen uso de su vocabulario, encontrará palabras con resonancia en las personas que pueden ayudarle a alcanzar sus objetivos. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): ordene sus ideas y revise su plan. Si actúa prematuramente, se enfrentará a controversias. Tenga en cuenta los sentimientos de otras personas y cómo podría sentirse usted al lidiar con sus circunstancias. La amabilidad y la consideración lo beneficiarán. Haga de la paz y el amor sus prioridades. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): un incidente emocional lo cambiará todo. Contenga su reacción para minimizar el resultado. Un enfoque racional, palabras directas pero amables y una solución alternativa lo ayudarán a ganarse el respeto y la confianza de quienes pueden influir en el resultado. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): si permite que su amor brille, su buen corazón ganará la aprobación. No se ande con rodeos cuando defienda a alguien o algo que le importe. Reconectarse con una persona lo confundirá. Una decisión ajena provocará un cambio de opinión. La honestidad es la mejor política. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): supervise los asuntos financieros. Siga el rastro de los documentos y del dinero, y sea comunicativo con respecto a los esfuerzos conjuntos que puedan influir en su reputación o bienestar financiero. Haga un cambio que lo tranquilice y compensará una disputa emocional con un ser querido. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): mantenga un perfil bajo. No reaccione de forma exagerada ni se deje atrapar por el colapso emocional de alguien más. Espere su momento, resuelva sus asuntos personales y evite cargar con errores ajenos. Un cambio de última hora que haga otra persona terminará beneficiándolo. Haga lo suyo. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): una respuesta empática pero directa a lo que alguien le pida le ayudará a evitar represalias. Busque formas innovadoras de utilizar su experiencia para generar más dinero o hacer que su vida tenga más sentido. Un cambio será revelador. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.