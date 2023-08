Horóscopo de hoy: día viernes 04 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Cole Sprouse, 31; Dylan Sprouse, 31; Meghan Markle, 42; Barack Obama, 62.

FELIZ CUMPLEAÑOS: simplifique su vida. Participe en eventos y actividades que tranquilicen su alma. Mantenimiento es el nombre del juego, y será útil tomar el camino que ofrece tranquilidad y estabilidad. No comparta demasiada información hasta que tenga todo en su lugar y pase el punto donde la interferencia puede volverse problemática. Honre sus creencias y viva la vida a su manera. Sus números son 8, 11, 21, 25, 37, 39, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es detallista, receptivo y elegante. Es contemplativo y experto.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): socialice, pero no permita que la tentación se apodere de usted. Controle su alimentación y haga aquello que sea asequible y físicamente dentro de sus posibilidades. Los excesos pondrán un freno a su día. Haga del crecimiento personal, la autosuperación y el amor sus prioridades. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no se esfuerce por cosas que no puede cambiar. Mire más allá de lo negativo y desarrolle una alternativa positiva que esté dentro del presupuesto. Un plan personal revelará algo inesperado, dejándolo con más opciones de las previstas. Un desafío se volverá a su favor. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): al tratar con los demás enfrentará barreras inusuales. Tenga cuidado con cualquiera que esté usando tácticas de manipulación para guiarlo en la dirección equivocada. Si no se siente cómodo, tome un camino diferente. Sea honesto y exija lo mismo de los demás. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no dude, puede lograr mucho. Use su imaginación e ideará formas extraordinarias de superarse a sí mismo y a cualquiera que intente intervenir y hacerse cargo. Póngase en el centro de atención y muéstreles a todos lo que tiene para ofrecer. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): ate los cabos sueltos antes de que alguien pueda objetar o interrumpir sus planes. No abarque demasiado ni haga promesas que no pueda cumplir. Sea ingenioso, use su intuición y tome decisiones basadas en la experiencia y el conocimiento. Tendrá éxito. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): hable sobre sus intenciones con las personas que desea incluir en sus planes o con un experto que pueda ayudarlo a decidir cómo avanzar. No permita que los cambios en el mundo material lo perturben ni interrumpan sus planes. Sea reservado con respecto a sus asuntos personales y a sus convicciones. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no se quede sin hacer nada cuando puede marcar la diferencia. Deje que sus acciones hablen por usted y ganará impulso. Sea observador y descubrirá quién comparte sus creencias. Cambiar de plan le costará. No deje que la tentación sea su perdición. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): use su intuición e inteligencia para abrirse camino hacia una posición de liderazgo. Puede marcar la diferencia tomando el camino correcto y estableciendo un camino justo. No crea todo lo que escucha; haga preguntas y cíñase a los hechos. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): haga aquello que lo haga feliz. No siga a la multitud ni deje que otros elijan por usted. Escuche, pero no se involucre en batallas imposibles. Dé a los demás la misma libertad que espera a cambio. El único responsable de su felicidad es usted. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no deje de creer en usted mismo ni en su capacidad de llegar a su destino. El viaje será instructivo, y las personas que conozca le ofrecerán información sobre las posibilidades que pueden cambiar la forma en que usa sus cualidades y se gana la vida. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tome el camino más tentador y para variar póngase en primer lugar. Si alguien elije ir en una dirección, deséele lo mejor. Haga que su salud, su bienestar emocional y las actividades y eventos que lo hacen feliz sean sus prioridades. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): establezca estándares altos y cumpla con su plan. Se desarrollará una oportunidad que es demasiado buena para rechazarla. Realice los ajustes necesarios, aproveche lo que está disponible y acelere hasta la línea de meta. Abrace los nuevos comienzos y no mire atrás. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.