Horóscopo de hoy: día sábado 05 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Lolo Jones, 41; Jesse Williams, 42; Jonathan Silverman, 57; Maureen McCormick, 67.

FELIZ CUMPLEAÑOS: explore las posibilidades, pero no se inscriba en nada que estrese su presupuesto ni que interfiera con lo que es importante para usted. Serán necesarios equilibrio e integridad cuando se enfrente a la presión de los compañeros o a personas poco confiables. Trate de nutrir lo que es bueno en su vida y establezca altos estándares y metas que le ayuden a alcanzar sus sueños. Haga de la paz una prioridad. Sus números son 8, 15, 21, 29, 33, 38, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es atractivo, preciso y proactivo. Es entretenido y de gran corazón.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): simplifique su vida, haga planes que no sean costosos, respete un presupuesto y rodéese de las personas que ama. No permita que nadie le complique la vida ni lo obligue a hacer algo que no quiera hacer. Protéjase financiera, emocional y físicamente. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): deje que su inteligencia anule la tentación. Alguien lo atraerá por un camino que puede manchar su reputación. Controle el resultado y haga planes que alimenten su inteligencia y lo animen a hacer algo caritativo. Recibirá el doble de lo que dé. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): manténgase cerca de su hogar y de sus seres queridos. No permita que nadie lo obligue a hacer algo que no quiere. Confíe en sus instintos y ponga sus esfuerzos en objetivos personales que ofrezcan una alternativa positiva a cualquier influencia negativa que encuentre. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no confíe en otros para manejar sus asuntos ni para que lo guíen en la dirección correcta. Haga planes que le resulten atractivos y que no requieran un gasto excesivo ni permitirse un capricho. Una elección práctica fomentará un desarrollo positivo que puede influir en sus objetivos a largo plazo. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no actúe prematuramente. Clasifique la información y recopile hechos. Puede extender su mente y pensar en grande, pero en última instancia, sea práctico y haga lo que más lo beneficie. No siga a la multitud. Haga lo suyo y destaque por su ingenio. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): hágase cargo y termine su trabajo. Concéntrese en cada tarea e ignore lo que hacen los demás. Es fundamental prestar atención a los detalles. Obtenga los resultados que necesita para dar su próximo paso. No deje que se interponga la incertidumbre entre usted y sus sueños. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): llame a su grupo y obtenga el punto de vista colectivo antes de hacer sonar las alarmas o de tomar una dirección que presenta fallas. La certeza es imprescindible cuando se trata de dinero, salud o contratos. Absténgase de cambiar cualquier cosa que no tenga una necesidad de reparación urgente. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): vaya al grano, diga lo que tiene en mente y pinte una imagen innovadora de lo que planea hacer a continuación. No espere que a todos les gusten los cambios que realice. Haga su mejor esfuerzo para complacer a los demás, pero no a expensas de decepcionarse a sí mismo. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): quédese cerca de casa y ocúpese de los proyectos inconclusos. Haga juicios basados en hechos, y no en lo que otras personas le digan. Trate de invertir más tiempo y dinero en un estilo de vida que lo haga feliz, pero si el objetivo es aliviar el estrés no gaste demasiado. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): haga a un lado sus emociones cuando tenga que lidiar con gastos compartidos, con compromisos y con asuntos que puedan perturbar su vida. Una alternativa considerada será difícil de rechazar para otros. Sea directo y haga sugerencias. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): ): reconsidere su estrategia con respecto a las inversiones, al manejo del dinero y a lo que pueda ofrecer que esté de moda. No deje que lo que hacen los demás influya en las decisiones que toma por sí mismo. Haga lo que sea correcto y comercializable. No pague por los errores de otros. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): su conexión con alguien informado lo llevará a nuevos comienzos. Asista a una reunión o transite el camino de la memoria con alguien a quien no ha visto en mucho tiempo, y la información que recopile enriquecerá su vida. Un cambio positivo parece rentable. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.