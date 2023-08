Horóscopo de hoy: día domingo 06 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Vera Farmiga, 50; Geri Halliwell-Horner, 51; M. Night Shyamalan, 53; Michelle Yeoh, 61.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año estudie lo que está disponible y luego cree el escenario con el que se sienta más cómodo. Incrementar su conocimiento, ver qué está de moda y agregar habilidades que lo califiquen para hacer algo de interés hará que su vida tenga sentido y su futuro sea brillante. Evalúe su situación y prepárese para hacer los cambios necesarios para alcanzar sus objetivos. Se favorecen las mejoras personales y físicas. Sus números son 5, 13, 20, 24, 32, 38, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es atractivo, apasionado y persistente. Es ordenado y paciente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): mírese a usted mismo y actualice su imagen. Mantenerse al día le ayudará a actualizarse en todos los aspectos de la vida. Asistir a eventos sociales o a una reunión impulsará su ego. El romance se ve favorecido y mejorará su vida. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no permita que lo que otros le pongan delante se interponga en su camino. Tome un camino que le permita controlar su destino. Acepte el cambio, aproveche el momento y manténgase fiel a sí mismo; la felicidad será suya. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): escuche y observe, pero si predomina la duda no se mueva. Es mejor prevenir que lamentar o enojarse por algo que podría haber evitado. No se enrede en los planes de otra persona si no se ajustan a sus necesidades o no lo benefician. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): preste atención a los detalles y no permita que nadie lo convenza de arriesgarse. Conozca sus límites y apéguese a su plan. Deje que su intuición sea su guía y priorice y gestione su próximo movimiento en cada paso del camino. La práctica hace la perfección. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no deje nada al azar ni a otra persona. La ayuda práctica conducirá a resultados positivos y le facilitará eliminar lo que se ha vuelto irrelevante. Confíe en sus instintos y siga a su corazón; terminará exactamente donde pertenece. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): un perfil bajo lo protegerá de que alguien interrumpa sus planes. Diseñe un plan y actúe rápido para evitar interferencias. Los cambios que realice tendrán un impacto positivo en el lugar y la forma en que vive. Siga adelante diligentemente y coseche las recompensas. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): únase a personas que tengan algo que aportar. Comparta sus opciones y la retroalimentación que reciba le ayudará a tomar una decisión emocionalmente sólida frente a los desafíos financieros o físicos. Consulte con un experto para confirmar sus pensamientos. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tranquilícese antes de arriesgarse con alguien o con algo. Haga preguntas, obtenga información y decida su próximo paso en función de lo que desea. No tenga miedo de tomar el camino menos transitado. Depende de usted hacer aquello que lo haga feliz. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): contemple lo que ha logrado y hacia dónde se dirige. Un cambio de imagen, una mudanza o una conexión que busque le ofrecerán el impulso que necesita para mejorar su vida. Concéntrese en aquello que lo hace feliz y establezca prioridades que generen un cambio positivo. Se favorece el romance. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): priorice el crecimiento personal y las mejoras físicas. La oportunidad de mudarse solo será una ventaja para usted si se ajusta a su presupuesto. No agregue más estrés a su vida. Considere reducir sus gastos generales y pasar más tiempo relajándose con sus seres queridos. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): reconsidere cuánto cuesta mantener lo que tiene y descubrirá cómo restablecer su rumbo y aligerar su carga. Hable sobre sus planes con sus seres queridos y señale incentivos para ayudarlos a ver las cosas a su manera. Se favorece el romance. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): ofrezca soluciones extraordinarias e influirá en una situación que le preocupa. Realice cambios que influyan en cómo gasta el dinero. Adopte un estilo de vida que pueda pagar y que le ofrezca tranquilidad y flexibilidad para hacer más cosas que lo hagan feliz. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.