Horóscopo de hoy: día lunes 07 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Mike Trout, 32; Charlize Theron, 48; David Duchovny, 63; Wayne Knight, 68.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tómese su tiempo y cuídese a sí mismo y a sus seres queridos. Concéntrese en mantenerse en buen estado y no permita que los cambios ni las direcciones que otros tomen perturben sus planes. Haga de la estabilidad y la seguridad sus prioridades. No permita que los deseos, la indulgencia excesiva y los cambios de última hora lo empujen en una dirección que pueda comprometer su posición o sus objetivos a largo plazo. Cuide mejor su dinero, su salud y su bienestar emocional. Sus números son 5, 14, 17, 22, 27, 39, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es espontáneo, generoso y comprensivo. Es sabio y minucioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): presionar a los demás y hacer reclamos lo retrasará. Trabajar solo generará confianza y lo alentará a seguir avanzando. No permita que nadie se interponga en su camino ni controle su destino. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no saque conclusiones precipitadas. Ocúpese de su lista de tareas pendientes y obtenga resultados satisfactorios. Tendrá un cambio en su punto de vista debido a la forma en que alguien lo trate. Deje que lo guíe su inteligencia, no su corazón. Mezcle los negocios con el placer y ganará respeto y apoyo. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): investigue; alguien dejará de lado información importante. Que sus prioridades sean la comodidad, el hogar y la superación personal, y verifique los hechos antes de participar en algo que pueda dañar su reputación, posición o productividad. Mantenga sus pensamientos y planes en secreto. Se favorece el romance. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): únase a personas de ideas afines. Póngase en contacto con aquellos que tienen algo que aportar y que conocen bien sus objetivos. Aléjese de aquellos que intentan redirigirlo, aprovecharse de usted o tentarlo a ceder a sus caprichos. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): las decisiones apresuradas generarán problemas. Manténgase en el camino recto y angosto y no permita que la tentación lo lleve en una dirección diferente. Dedique su energía a cumplir sus promesas y a mantener una buena reputación que proteja su status quo. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): guárdese sus planes hasta que todo esté listo para el lanzamiento. Depende de usted aprovechar las oportunidades y convertir algo que le interese en una obra maestra. Su trabajo incansable y su entusiasmo le ayudarán a superar las expectativas y a deslumbrar a los espectadores. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): haga que cada movimiento cuente. Concéntrese en participar físicamente en una causa que le preocupe, en lugar de donar. El proceso y la experiencia, no la deducción de impuestos, lo enriquecerán. Pase tiempo con sus seres queridos haciendo cosas que le brinden alegría. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): evalúe su situación, use sus habilidades y experiencia para lograr los cambios que desea realizar y considere asociarse con alguien que comparta su visión. Use su imaginación y persistencia para posicionarse para el éxito. No deje que las emociones ahoguen sus planes. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): escuche atentamente y cuestione cualquier cosa que suene poco realista. Tome una postura y haga cambios físicos para protegerse de cualquiera que intente empujarlo en una dirección incompatible. Un cambio de imagen acariciará su ego y elevará su autoestima. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): está en una mejor posición de lo que cree. No pierda el tiempo ni deje que nadie controle el resultado. Sea agresivo y diga y haga lo que sea necesario para alcanzar su objetivo. Invierta más tiempo y dinero en hacer que su entorno sea cómodo y conveniente. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): necesitará paciencia y valor para decir que no a cualquiera que intente convencerlo o tentarlo a comportarse de manera errática. Haga lo suyo si quiere progresar. Sea reservado hasta que esté listo para una promoción. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): siga el dinero. Asóciese con alguien que tenga tanto que aportar como usted. Hable, haga planes y siga adelante. No deje que sus emociones lo lleven en la dirección equivocada. Use su imaginación y contactos para alcanzar su objetivo. El cambio positivo es evidente. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.