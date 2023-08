Horóscopo de hoy: día martes 08 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Casey Cott, 31; Countess Vaughn, 45; Joely Collins, 51; Dustin Hoffman, 86.

FELIZ CUMPLEAÑOS: confíe en sí mismo y no se decepcionará. Construya una base sólida y elimine cualquier influencia que sea inconsistente o que cause dudas. No deje nada al azar y supervise todo lo que sea significativo para usted. No tema a lo desconocido; haga preguntas y planee un curso que le ayude a alcanzar sus sueños. Proteja su corazón, salud y felicidad de cualquiera que intente atraerlo al camino equivocado. Sus números son 9, 16, 22, 27, 32, 35, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es entretenido, influyente y detallista. Es apasionado y dinámico.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): haga algo que lo rejuvenezca o que le ayude a ganar confianza. La práctica hace al maestro, y una vez que elija un curso de acción, le resultará más fácil mirar hacia adelante en lugar de vivir en el pasado. Reconozca sus habilidades y aumente su capacitación. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): mantenga sus ojos en la pelota y su dinero en la billetera. Una reacción exagerada o el mal comportamiento le costarán. Use su inteligencia, coraje y fuerza de carácter, y evitará cometer un error. Controle sus emociones y asegure su posición. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): debe navegar tranquilamente por las situaciones. Lleve a cabo sus planes con energía y delicadeza. Sus acciones se destacarán, posicionándolo para cosas más grandes y mejores. Confíe y crea en sí mismo, y así lo harán los demás. La ganancia personal y la autosuperación son evidentes. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): escuche a su corazón, no a quien intente hacerle cambiar de opinión o aprovecharse de usted. Hable en su defensa y alíese con aquellos que tienen algo que vale la pena aportar a su juego final. Aprenda de la experiencia, y tendrá oportunidades. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): ate los cabos sueltos que podrían retrasarlo. Reconsidere su estilo de vida y preste más atención a cómo se presenta ante los demás. Sea un líder y desanimará a cualquiera que intente sacarlo de su juego. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): diga lo que piensa, haga preguntas y protéjase de ser engañado. Expláyese, pero no haga promesas que no pueda cumplir. Un cambio que mejore su salud y bienestar emocional le ayudará a distanciarse de la tentación. Lidere el camino. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): acompañar a alguien divertido, entrañable y útil aumentará su comprensión sobre cómo mejorar su vida. Enriquezca su estilo de vida diciendo que no a las cosas y personas que intenten dominarlo a usted y a sus decisiones. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): encontrará personas, lugares y pasatiempos emocionantes. Utilice su inteligencia para promocionarse y los acontecimientos se tornarán positivos. Las entrevistas, la actualización de sus habilidades o el envío de su currículum lo orientarán en una dirección nueva y emocionante. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): lo que hace cuenta. Puede hablar todo lo que quiera, pero a menos que actúe se quedará en el camino y sus habilidades y talentos se desperdiciarán. Las acciones hablan más que las palabras; haga su parte y no mire atrás. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): revise sus finanzas y contratos para ver cuál es su posición. No deje que nada caduque ni lo deje sin una red de seguridad. Busque oportunidades de inversión, pero no asuma una carga financiera. Mantenga su vida simple, saludable y asequible. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): deje de preocuparse por las decisiones que toman los demás. Diga no a cualquiera que intente hacerle perder el tiempo o aprovecharse de lo que tiene para ofrecer. Alguien usará cumplidos para tentarlo a hacerse cargo de demasiado. Cuide su relación y proteja su corazón. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): apéguese a los que conoce y a lo que mejor sabe hacer. No permita que nadie se aproveche de usted financieramente. Juegue para ganar y utilice sus habilidades de una forma singular que marque tendencias y lo sitúe un paso por delante de la competencia. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.