Horóscopo de hoy: día miércoles 09 de agosto para todos los signos

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año tómese el tiempo, clasifique la información y tenga en cuenta todos los ángulos antes de considerar hacer una jugada. Un ritmo constante hacia adelante, prestar atención a los detalles y adoptar un enfoque minimalista para vivir y hacer las cosas a su manera resultará en menos estrés y la oportunidad de tomar decisiones saludables. Mantenga su palabra y no haga promesas poco realistas. El cambio positivo comienza con el sentido común. Sus números son 7, 18, 21, 28, 33, 35, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es exigente, detallista y expresivo. Es exagerado y proactivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): evite el comportamiento exagerado. Absténgase de inscribirse en algo que no puede pagar o de hacer algo en lo que corra el riesgo de lesionarse. Protéjase de las personas que intentan obligarle a hacer algo que no necesita o no quiere. Céntrese en la autosuperación y la felicidad. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): actúe, pero no ponga en peligro su reputación o posición. Ofrezca solo lo que pueda ofrecer y prepárese para brindar una descripción detallada para aquellos que necesitan información adicional. La forma en que se defina y lo que ofrezca marcará la diferencia. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no revele sus secretos. Sea un buen oyente y decida lo que los demás quieren de usted antes de involucrarse en planes que lo dejen en desventaja. Trabaje solo para lograr lo máximo con la menor cantidad de interferencia. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): elija con atención a quién ayudar. Alguien se aprovechará de usted si se lo permite. Diríjase hacia situaciones inusuales que ofrecen lecciones, experiencia y conexiones con personas extraordinarias. Use sus habilidades para hacer mejoras en el hogar. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): la inconsistencia jugará un papel en cómo se desarrollan las cosas hoy. En caso de duda, absténgase de hacer un comentario o una promesa. Un enfoque reservado le hará ganar tiempo, ofreciéndole el espacio que necesita para considerar qué es lo mejor para usted. Haga del alivio del estrés su prioridad. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): preste atención a los detalles, sea abierto sobre lo que está tratando de lograr y deje que su intuición lo guíe y lo conecte con qué y quién puede ayudarlo. Una situación médica o financiera causará incertidumbre si no se maneja con cuidado. No comparta información personal. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): proteja lo que tiene y elimine lo que ya no use o no necesite. Ordene su vida y reduzca sus gastos generales. Una actitud decidida le ayudará a renovar su vida y a establecer estándares más altos. Rodéese de personas que compartan sus preocupaciones. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): el cambio lo llevará a las oportunidades. Tenga en cuenta lo que quiere y lo que debe hacer para posicionarse para el éxito. No se ande con rodeos ni dé a los demás la impresión de que es flexible cuando no lo es. Depende de usted hacer que las cosas sucedan. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): las emociones lo arrastrarán hacia abajo y se interpondrán entre usted y lo que quiere lograr. Sea honesto consigo mismo y con los demás, y tome la iniciativa de hacer las cosas por usted mismo mientras es considerado con los demás. Proteja su corazón de cualquiera que envíe mensajes contradictorios. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): está en el camino correcto. Hable, dirija el espectáculo y adopte los cambios que le ayuden a vivir la vida que anhela. No le dé a nadie el derecho de dictar su próximo movimiento ni los medios para hacerlo. No se arrepienta y sea fiel a sí mismo. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): preste atención a lo que sucede a su alrededor. No deje que los cambios que otros hagan o las tentaciones que encuentre le hagan perder el control. Permita que su corazón sea el juez. Con la paciencia como barómetro, encontrará paz y felicidad. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): sostenga las cartas cerca de su pecho. No permita que nadie utilice la manipulación emocional ni la tentación para desviarlo. Use su intuición, experiencia e inteligencia para mantener la ecuanimidad y tomar el control. Trace el camino que se adapte a sus necesidades. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.