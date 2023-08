Horóscopo de hoy: día miércoles 16 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Cameron Monaghan, 30; Steve Carell, 61; Angela Bassett, 65; Madonna, 65.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año espere enfrentar altibajos. No deje que gane la tentación ni que se escapen sus sueños. Deshágase de la negatividad y no permita que los cambios o decisiones de otros alteren sus planes. Sea fiel a sí mismo y dedicado a sus creencias, y no pierda el ritmo al decidir qué es lo mejor para usted. Emprenda el viaje que conduce al crecimiento personal y aléjese del caos. Sus números son 8, 19, 23, 27, 31, 38, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es atractivo, flexible y sabio. Es preciso y elegante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): preste atención a cómo se presenta ante el mundo. Haga un esfuerzo adicional y vístase para el éxito. Socialice, interactúe con personas que se dirigen en una dirección que le interese y amplíe su conocimiento y círculo para satisfacer sus necesidades. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tómese un respiro, dese tiempo para pensar y trazar sus planes. La preparación marcará la diferencia a la hora de alcanzar su meta. Vea lo que otros tienen a su favor y agregue algo que haga que lo que hace se destaque. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): el hogar es donde está el corazón y donde logrará más. No permita que un extraño lo convenza de algo que pueda generar problemas o dañar su reputación o posición. Ponga más esfuerzo en la superación personal y la construcción de confianza. Se favorece el romance. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): desarrolle un plan que lo apasione y dedique su tiempo a lanzarlo y a comunicarse con las personas que probablemente le ayuden a hacer realidad su sueño. Escuche los aportes de otras personas y perfeccione su estrategia hasta estar seguro de que el éxito lo acompañará. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): siga a su corazón, no a la tentación. Plantéese lo que otros quieren de usted y lo que es mejor para usted. No sienta que debe complacer a todos antes de complacerse a sí mismo. Mire hacia adentro y haga cambios que aumenten su confianza y lo preparen para el éxito. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): preste atención, reconozca las perspectivas e implemente un cambio positivo. No tema tomar un camino diferente. Si lo da todo llamará la atención y dejará huella. Afine sus planes para adaptarse a cualquier situación que surja y sea quien marca el camino. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): haga fila y cumpla con su parte. Su ayuda práctica significará más que una contribución financiera. Es hora de ensuciarse las manos y marcar la diferencia. Conéctese con otros bienhechores y forje un camino hacia una causa que estimule su alma. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): deje a un lado los celos y la posesividad y considere tomar el camino correcto. La forma en que trata a los demás reflejará quién es y qué tiene para ofrecer. Sea quien ofrece esperanza y está dispuesto a recorrer la distancia para alcanzar su objetivo. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): viva, ame y aprenda. La forma en que proyecte sus pensamientos, cualidades y disposición para ayudar a los demás sentará las bases para lo que está por venir. No acepte como propia la lucha de otra persona cuando tenga otras cruces que cargar. Despeje el camino y avance. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): busque formas alternativas de hacer que su dinero trabaje para usted. Reducir sus gastos generales financiará algo significativo. Hágase una promesa a sí mismo o a alguien a quien ama; un cambio positivo resultará en tranquilidad. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): deténgase y reevalúe sus pensamientos, relaciones y estilo de vida. Tenga en cuenta por qué y para quién vive y hace las cosas y si hay algo que pueda hacer para aligerar su carga. Viva la vida a su manera, mantenga altos estándares y avance. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): dedique su tiempo a algo significativo. Tome la iniciativa, transmita sus pensamientos y reclute a aquellos que pueden contribuir a su progreso. Las oportunidades comienzan con usted. Su aporte, disciplina y trabajo duro ayudarán a convertir sus pensamientos en una realidad. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.