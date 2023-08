Horóscopo de hoy: día sábado 19 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Christina Perri, 37; Matthew Perry, 54; John Stamos, 60; Bill Clinton, 77.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año un enfoque estructurado de lo que quiere lograr le ayudará a alcanzar su meta. Transite un camino específico por las razones correctas, y se convertirá en algo gratificante. Ignore lo que hacen los demás y no dude en decir no a los gastos excesivos, al mal comportamiento y a extenderse tanto que no alcance su objetivo. Preste atención, respire y simplifique su vida. Sus números son 7, 15, 23, 26, 34, 39, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es conciso, enérgico y apasionado. Es suntuoso y precoz.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): pruebe su fuerza, coraje y voluntad de ser el primero y vencerá a cualquiera que lo desafíe. Use su imaginación, salga de su zona de confort y juegue para ganar. Su carisma y encanto atraerán a alguien valioso. Se favorece el romance. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): piense en grande, pero no exceda su presupuesto. Puede divertirse y socializar sin ser demasiado indulgente. Combine los negocios con el placer y descubrirá algo que acelerará el logro de sus objetivos a largo plazo. No deje que los celos, la posesividad o un interés amoroso lo detengan. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): póngase en primer término y confíe en sus instintos, inteligencia y capacidad de hacer las cosas. No permita que nadie se interponga en su camino ni dicte lo que sigue a continuación. Guarde sus planes para sí mismo y protéjase de la interferencia de alguien manipulador. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): fije su mirada en lo que es importante para usted y no se detenga hasta que esté satisfecho con los resultados. Elimine todo lo que se interponga en su camino y simplifique su vida. Haga a un lado el miedo, crea en lo que puede hacer y no mire atrás. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): la coherencia desempeñará un papel en su éxito. Elija con cuidado sus palabras y pinte una imagen vívida para que todos quieran ser parte de su plan. Muestre confianza, coherencia y cooperación, y disfrute lo que se desarrolle. No deje que las emociones nublen su visión. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): dé la bienvenida a la información, al cambio y a la oportunidad de usar sus habilidades de generar transformaciones positivas y avanzar. Hable con amigos, familiares y compañeros, y encontrará personas y hechos que le ofrecerán información y lo impulsarán a mejorar su vida. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): participe, socialice, únase a un grupo de interés o asista a una reunión y se conectará con alguien especial. Su información le ofrecerá consejos de salud que mejorarán su estilo de vida. Pase de una empresa conjunta o una inversión arriesgada. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): un cambio de planes le permitirá probar algo diferente. Consulte lo que necesita para empezar. No limite lo que puede hacer porque tenga dudas. Si entra en acción dominará cualquier desafío que encuentre. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tómese el tiempo de escuchar, decidir lo que se le ofrece y evaluar y tomar una decisión con respecto a su participación. Tomar un concepto y adaptarlo a su situación particular le ayudará a evitar que el beneficio sea para alguien más. Se favorece el crecimiento personal y la ganancia. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): considere hacer que su hogar sea más funcional o cómodo a un precio que pueda pagar. Planifique sus acciones con un presupuesto estricto utilizando sus habilidades para lograr su objetivo. Si no obtiene aprobación previa surgirá un problema emocional. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): mantenga las cosas simples. Diga exactamente lo que tiene en mente y los cambios que desea. No deje nada al azar ni permita que otra persona decida por usted. Concéntrese en el crecimiento personal, la autosuperación y el fortalecimiento de las relaciones significativas. Elija los elogios en lugar de las críticas. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): considere las posibilidades y recopile información que mejore su conocimiento sobre un cambio que desea incorporar a su rutina diaria. Estar bien versado en un tema asegurará que no se enrede en algo engañoso o demasiado costoso para su presupuesto. Evite la tentación. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.