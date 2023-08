Horóscopo de hoy: día domingo 20 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Misha Collins, 49; Amy Adams, 49; Billy Gardell, 54; Al Roker, 69.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año supervise lo que sucede y posiciónese para el éxito. Siga las tendencias y hable con los expertos. La preparación que haga valdrá la pena y le dará la confianza para ofrecer sabios consejos a aquellos que quiere a su lado. No trate de comprar confianza y popularidad; gane respeto y su camino a la cima con honestidad, empatía y trabajo duro. Sus números son 4, 10, 18, 23, 29, 38, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es simpático, discreto y considerado. Es atento y entusiasta.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): concéntrese en dar lo mejor de sí. Haga del ejercicio y de una actitud positiva sus metas, y rehúse involucrarse en actividades riesgosas. Tome las decisiones correctas y estará feliz consigo mismo y alcanzará la tranquilidad. No sea un mártir. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): conéctese con personas que tienen algo que ofrecer. La información que reciba le ayudará a redirigir sus habilidades y aptitudes hacia donde generarán los mayores rendimientos. Piense en grande, pero no se exceda. El equilibrio, la integridad y un presupuesto estricto darán sus frutos. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): haga modificaciones en el hogar que conduzcan al alivio del estrés, la comodidad y la conveniencia, y disfrute de su día. Consentirse a usted mismo le ayudará a reconocer aquello que es importante para usted y cómo simplificar su vida para potenciar lo que más importa. El romance mejorará su vida. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): para conseguir lo que quiere, en vez de la manipulación emocional use su inteligencia y empuje. Un plan bien pensado hará que sea más fácil proteger su reputación y convencer a otros de que lo sigan. Dé un paso adelante y tome una posición de liderazgo, y todo lo demás encajará. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no pierda el ritmo. Decida lo que quiere y no se detenga hasta llegar a su destino. No pierda de vista su objetivo y no permita que nadie se interponga en su camino. Apunte a simplificar su vida eliminando cualquier cosa y excluyendo a cualquiera que complique las cosas. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): aprenda de sus errores. Adopte medidas de seguridad antes de realizar cambios en la forma en que maneja su efectivo o trata los acuerdos. Trate de conseguir por escrito lo que quiera para evitar complicaciones y decepciones. Sea sincero pero con tacto, para evitar reacciones airadas. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): si acepta una cuenta bancaria o una empresa conjunta las emociones aflorarán. Es mejor gastar tiempo y dinero en algo que aumente su confianza, capacitación o habilidades. Póngase a sí mismo en primer término y tome el crédito por lo que logra. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): analice más profundamente cómo se verán afectadas por las decisiones que tome, su posición, reputación o asociaciones. Pinte una imagen clara para aquellos que se verán afectados por sus planes y compense por cualquier cosa que pueda incomodar a otros antes de comenzar. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): enfrentará datos confusos que perturbarán sus planes. Aléjese de las situaciones delicadas o de cualquier persona que intente manipularlo. La observación y la comunicación son las mejores formas de evitar un error. Proteja sus intereses. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): haga a un lado las emociones y concéntrese en verificar la información antes de hacer un movimiento o definir qué o a quién quiere seguir. Establezca un plan infalible y use cualquier táctica que pueda para salirse con la suya. Un cambio de escenario será esclarecedor. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): revise los asuntos de dinero, acuerdos y cómo atraer a otros para que vean el valor de sus actividades. Una inversión agregará valor a algo que ya posee. Hable con un experto y elabore un plan. Un cambio de imagen aumentará su confianza. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): enfrente la adversidad y resista los golpes. Use el encanto para captar la atención y la verdad si quiere que los demás lo tomen en serio. Una sociedad con alguien bastante diferente a usted tendrá sus beneficios. Charle sobre las posibilidades y la igualdad de oportunidades, y algo único sucederá. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.