Horóscopo de hoy: día martes 22 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: James Corden, 45; Kristen Wiig, 50; Adewale Akinnuoye-Agbaje, 56; Ty Burrell, 56.

FELIZ CUMPLEAÑOS: revise todos los ángulos y evalúe lo que es posible. Use su imaginación y habilidades para alcanzar sus metas. No deje que las situaciones emocionales lo depriman. Elévese por encima de cualquier controversia que encuentre y convierta lo negativo en positivo. Use su inteligencia y experiencia para superar a cualquiera que intente aprovecharse de usted. Este año su capacidad de respuesta lo llevará a donde quiere ir. Confíe y crea en sí mismo. Sus números son 4, 15, 21, 29, 32, 40, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es inteligente, generoso y cambiante. Es locuaz y creativo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): haga y dé lo que pueda, incluso si alguien intenta convencerlo de que acepte más. Conozca sus limitaciones y fortalezas y ponga en práctica lo que corresponda. Luzca un estilo moderno que aumente su confianza y lo motive a hacer sentir su presencia. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): exprese sus pensamientos, expanda su mente y realice cambios para mejorar su estilo de vida. Optimice sus habilidades para adaptarse a las tendencias. Protéjase contra enfermedades, lesiones y evite involucrarse con las personas equivocadas. Concéntrese en el trabajo. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): preste atención a lo que sucede en el hogar y en las relaciones personales. Escuche atentamente, responda y observe cómo reaccionan los demás. La honestidad conducirá a mejores elecciones. La autoconciencia y la mejora personal aumentarán su confianza. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): permita que su mente fluya y encontrará una forma de hacer realidad sus sueños. Salga de su zona de confort; un emocionante giro de los acontecimientos le ayudará a renovar sus planes a largo plazo. Hable sobre sus necesidades e inquietudes, y descubra cuál es su posición. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): evite a cualquiera que lo deprima o se aproveche de usted. Hacerse cargo de demasiadas cosas empeorará la situación. Haga que sus prioridades sean el beneficio personal, la mejora física y el fomento de relaciones significativas. Sea un buen oyente y ganará perspectiva acerca de las posibilidades personales. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tiene más a su favor de lo que cree. No dude en decir lo que piensa y poner en marcha sus planes. La disciplina y la investigación lo llevarán a donde quiere ir y generarán cambios en su estilo de vida que aliviarán el estrés. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): evite quedar atrapado en los planes de otra persona. Deje clara su postura y se librará de cualquier reacción negativa por incoherencia. Sus acciones enviarán un mensaje que estabilizará su vida y lo animará a abrir nuevas puertas. Se favorece el romance. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tiene muchas opciones. Abra los ojos, hable sobre sus planes con personas conocedoras e impulse cambios que hagan su vida más fácil y lo conecten con asociados que puedan ayudarle a avanzar. No ponga en peligro su salud ni su posición. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): hágase cargo y termine lo que comenzó. La acción lo diferenciará de aquellos que prefieren hablar mucho y producir muy poco. Deje sus tarjetas de crédito en casa y evite el gasto emocional. Tratar de comprar amor o favores le costará muy caro. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): acelere el paso, hable y apunte a marcar la diferencia. Su visión es grandiosa, pero será necesario tomar atajos siempre que sea posible para maximizar su eficiencia. Comuníquese con un amigo, pariente o asociado que pueda ayudarle a alcanzar su objetivo. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): guárdese sus pensamientos y evitará un desacuerdo intelectual. Preste atención a la salud, la nutrición y el estado físico para evitar críticas y contratiempos físicos. Ponga su energía en algo creativo que calme su alma, aumente su nivel de conciencia y le brinde alegría. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): haga frente a lo que se le presente con una actitud decidida y un plan infalible. Puede marcar la diferencia si modifica su estilo de vida para asignar más tiempo donde cuenta. Deje que su corazón guíe el camino y sus acciones hablen por usted. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.