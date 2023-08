Horóscopo de hoy: día jueves 24 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Rupert Grint, 35; John Green, 46; Dave Chappelle, 50; Cal Ripken Jr., 63.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tome el control de su vida y establezca límites que le ayuden a distanciarse de cualquiera que se aproveche de su generosidad. Rodéese de personas honestas que no sean extravagantes, ni lo tienten con ideas descabelladas, ni entretenimientos lujosos. Elija un camino que lo tranquilice y le permita tener dinero en el banco. Alivie su estrés en lugar de aumentarlo y tomará mejores decisiones. Sus números son 3, 14, 22, 27, 35, 41, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sabio, detallista y enérgico. Es generoso y de mente abierta.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): calme su alma, deshágase del estrés y haga lo que sea necesario para alcanzar la paz interior. No permita que otros interfieran ni que lo hagan dudar de sí mismo. Confíe en su juicio y protéjase de aquellos que quieren limitarlo o controlarlo. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): las situaciones no serán transparentes. Utilice su inteligencia, intuición y experiencia para que lo ayuden a decidir en quién puede confiar. Las palabras no significan nada si alguien no cumple sus promesas. Las relaciones son cosa de dos. Tome su tiempo; sabrá cuándo es el momento adecuado. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): arregle su lugar, aumente su comodidad y pase tiempo con alguien a quien ama. No escuche rumores ni chismes de alguien que usa tácticas de manipulación para hacerlo sentir inseguro. Preste más atención a las cosas y a las personas que lo hacen feliz. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): llame a las personas con las que sabe que puede contar y obtendrá el apoyo y la ayuda que necesita para alcanzar su meta. Una empresa conjunta hará que sus planes sean más accesibles y rentables si se niega a permitir que interfieran los argumentos de un charlatán. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): preste atención. No tome decisiones apresuradas sobre asuntos de dinero ni empresas conjuntas. Invierta tiempo en perfeccionarse a sí mismo y a lo que tiene para ofrecer. Dar lo mejor de sí les mostrará a los demás que es un líder, no un seguidor. Elija un estilo de vida seguro y saludable. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): retroceda un paso y observe. Lo que descubra cambiará su forma de avanzar. Verifique la información que recibe antes de usarla o transmitirla. El conocimiento adecuado le dará la actitud necesaria para continuar con confianza y éxito. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): utilice su poder de persuasión y obtendrá toda la ayuda que necesita. Aproveche su inteligencia para reducir costos y hacer los cambios necesarios para garantizar el éxito. Preste atención a lo que sucede a su alrededor y evitará una reparación costosa. Evite los excesos. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): una propuesta lo seducirá. Infórmese antes de involucrarse en algo que pueda hacerle perder el tiempo y causarle problemas en otras áreas de su vida. Un equilibrio razonable entre el trabajo y el ocio le ayudará a mantener la paz. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): resuma su situación y protéjase de cualquiera que lo desvíe. Conozca los hechos, lidie con la controversia y siga avanzando. No se aferre a lo que ya no es relevante ni a las personas que lo frenan. Haga del beneficio personal y del amor propio su objetivo. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): haga un movimiento. Tiene lo necesario para alcanzar su meta; no pierda el tiempo ni reemplace la confianza con la duda. Confíe y crea en sí mismo y siga adelante sin temor. Reúna los hechos y no permita que sus emociones ni inseguridades se interpongan en su camino. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): fomentar relaciones significativas generará beneficios inesperados a largo plazo. Use su imaginación, pero no se deje llevar por ideas que no sean viables. El equilibrio y la integridad marcarán la diferencia en cómo se desarrollan las cosas. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): analice las posibilidades y el costo involucrado antes de hacerse cargo de algo nuevo para usted. Investigue en la autopista de la información hasta sentirse seguro de haber agotado todos los detalles. Considere asociarse con alguien que tenga tanto para aportar como usted. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.