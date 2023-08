Horóscopo de hoy: día viernes 25 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Blake Lively, 36; Blair Underwood, 59; Tim Burton, 65; Elvis Costello, 69.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año los pensamientos seguidos de acciones lo llevarán a donde quiere ir. Una actitud confiada respaldada con hechos y planes infalibles le ayudará a sortear cualquier interferencia que enfrente. No deje que su generosidad sea su perdición. Establezca expectativas y revele su presupuesto y la meta que espera alcanzar. Conozca su objetivo, apéguese a un presupuesto y termine lo que empieza. Sus números son 5, 11, 20, 24, 33, 38, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es divertido, sociable y caritativo. Es cariñoso y orgulloso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): lleve a cabo algo que aumente su confianza. Haga planes con alguien con quien disfrute pasar tiempo o inscríbase en algo que le interese y le permita hacer nuevos amigos. Se favorece el crecimiento personal y las mejoras físicas. Haga del romance una prioridad. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tómese su tiempo, piense y responda con gracia y dignidad. No se involucre en empresas conjuntas, gastos emocionales ni en excesos. Se favorece la honestidad; haga oír su voz, y manténgase fiel a su palabra. Establezca límites y proteja su reputación. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): las emociones dictarán cómo se desarrollarán las cosas. Elija lo positivo sobre lo negativo, siga con sus asuntos y no crea todo lo que escucha ni reaccione a lo que hagan o digan los demás. La elección de tener un gran día pasando tiempo con alguien a quien ama es suya. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): conozca su presupuesto antes de aceptar algo inasequible. Los costos ocultos y la tentación lo harán retroceder. Un enfoque responsable, su disciplina y experiencia, junto con un equipo cuidadosamente seleccionado en el que pueda confiar, lo llevarán a donde desea ir. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): haga algo que disfrute con alguien a quien ama. Manténgase dentro del presupuesto y cree buenos recuerdos que no lo endeuden ni le causen estrés. Una conversación sincera ayudará a establecer planes que ofrezcan algo que esperar. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): disminuya la velocidad, piense bien las cosas, preste atención a los detalles y no permita que sus emociones le causen un costo. El cambio puede ser bueno, pero debe hacerse en las condiciones adecuadas y según sus especificaciones. No deje que nadie use tácticas para manipular su decisión. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tome en sus manos los asuntos urgentes y haga lo que sea necesario para preservar los fundamentos que hacen su vida más fácil. El mantenimiento valdrá la pena y, con el tiempo, le ahorrará mucho dinero. Una rutina disciplinada asegurará que haga todo a tiempo. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): resuelva rápidamente problemas emocionales o físicos y pase a asuntos que puedan generar un cambio positivo. Manténgase abierto a sugerencias, pero no ceda ante alguien o algo que no le ayude a alcanzar su objetivo. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): si sus emociones dictan cómo maneja los asuntos terminará en aprietos. Alguien ofrecerá información falsa para obtener aprobación. Haga su mejor esfuerzo para decidir entre la realidad y la ficción. Se beneficiará más si pone su energía en la superación personal. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): obtendrá acceso a información que puede ser beneficiosa si se usa correctamente. Una función de creación de contactos le ofrecerá una idea del valor de sus habilidades y conocimientos y una oportunidad que le interese. Practique la integridad. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no se quede de brazos cruzados; decídase o alguien saltará y tomará el control. Llame a un experto o a alguien en quien confíe para que le ofrezca buenos consejos y le permita continuar con confianza. La ganancia personal es evidente, pero tendrá un costo. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): proteja sus posesiones y no permita que nadie lo incite a hacer algo que lo beneficie más que a usted. Depende de usted hacer cumplir los cambios conducentes a obtener lo que desea. Un cambio de escenario estimulará su mente. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.