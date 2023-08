Horóscopo de hoy: día domingo 27 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kayla Ewell, 38; Aaron Paul, 44; Sarah Chalke, 47; Chandra Wilson, 54.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tiene más a su favor de lo que cree. Sea abierto, exprese sus pensamientos, ofrezca una actitud positiva y sea el que marque la diferencia en su círculo. Este año lo que aporte será lo que recuperará. Haga que sus decisiones cuenten para usted y sus seres queridos. Sea la persona a la que acudir que ofrece esperanza, paz y amor. Luche contra la negatividad y observe qué sucede. Sus números son 4, 12, 23, 28, 35, 41, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es meticuloso, inteligente y carismático. Es entusiasta y benevolente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): un cambio lo intrigará, pero antes de comenzar, considere el costo. Ponga a prueba su energía y haga todo el trabajo posible antes de llamar a un experto. Sus acciones marcarán la diferencia en el resultado y el gasto. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): está en una mejor posición de lo que cree. Haga un balance de lo que sucede a su alrededor y obtendrá una visión clara de lo que es mejor para usted. Un encuentro casual ofrecerá la esperanza de una mayor estabilidad. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): lea entre líneas. La información falsa dificultará su capacidad de tomar la decisión correcta. Un evento social lo pondrá en contacto con alguien con motivos ocultos. Acelere el ritmo y manténgase por delante de cualquiera que intente redirigirlo. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): confíe en su intuición. En caso de duda, pregunte a un experto y recibirá información y ayuda. Preste atención a las deudas y a cómo puede hacer que su dinero trabaje para usted. Hacer que su espacio sea más acogedor promoverá el crecimiento de sus relaciones. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): simplifique su vida. Revise su inventario y deshágase de lo que ya no es necesario. Respire hondo, exhale y haga lo que le haga feliz. No se niegue las cosas que más desea ni cargue con un peso que ya no es relevante. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): comparta sus conocimientos sin ser crítico y marcará la diferencia. Tomarse el tiempo para ser un buen oyente le ayudará a decidir cuál es la verdad y eliminar la interferencia externa. Los eventos sociales, los viajes y las reuniones resolverán los problemas y elevarán su espíritu. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): recupere el aliento y revise su plan a largo plazo. No deje que la tentación lo separe de su dinero ni de su integridad. Respalde sus palabras y haga lo mejor en general. Escuche las quejas y sugerencias, y encontrará la manera de mejorar su hogar y su estilo de vida. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no se queje ni permita que la tentación lo desvíe. Su felicidad depende de las decisiones que tome. Inicie un diálogo con alguien que pueda ayudarlo a profundizar en algo que le intriga. La información que obtenga lo alentará a seguir sus sueños. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): considere cómo usar su dinero de manera efectiva. Los recortes de presupuesto y la venta de artículos que no necesita aliviarán el estrés y lo alentarán a ser firme a la vez que reemplaza las posesiones con tranquilidad. Enfóquese en la salud, el estado físico y en ser feliz. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no dude en hacer un movimiento. Una inversión a largo plazo ayudará a financiar un proyecto que desee realizar. Modifique su espacio para acomodar lo que necesita para comenzar. Alguien cercano le ofrecerá una sugerencia que le ayudará a seguir adelante. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): hable sobre sus planes o asóciese con alguien que pueda ayudarle a alcanzar su meta. Sea selectivo y no pierda el tiempo con aquellos que tienen agendas diferentes. No revele sus ideas; Escuchar es más valioso que hablar. Se favorece el beneficio personal. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): la participación despertará su imaginación, desafiará su mente y lo pondrá en contacto con asociados benévolos. Asista a un evento social, reunión o conferencia que ofrezca información sobre oportunidades que le ayuden a crecer. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.