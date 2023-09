Horóscopo de hoy: día sábado 02 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Zedd, 34; Salma Hayek, 57; Keanu Reeves, 59; Mark Harmon, 72.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año no se quede sin hacer nada. Elija su camino y póngase en marcha. Concéntrese en modificar lo que está obsoleto o se interpone entre usted y lo que quiere. Explore las posibilidades, recopile información y establezca un rumbo que lo entusiasme. Siguiendo el deseo de su corazón, encontrará la disciplina y los medios para alcanzar su meta y añadir estabilidad y tranquilidad a su vida. Siga adelante con optimismo. Sus números son 9, 17, 25, 34, 37, 41, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es empático, caritativo e ingenioso. Es meticuloso y firme.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): consentir o pasar tiempo con alguien a quien ama lo tranquilizará. Un cambio de actividad o de estilo de vida que lo haga sonreír le dará la energía y el ánimo que necesita para alcanzar la felicidad que merece. Sea bueno consigo mismo. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): busque oportunidades en cualquier situación. Si deja que su intuición lo guíe no se decepcionará. Una oportunidad le permitirá mostrar a los demás lo que puede lograr. Hable y presente lo que tiene para ofrecer. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): encuentre la manera de que todo funcione sin problemas. No salte a una conversación sin tener todos los hechos. Cuestione los motivos de quienes impulsan una agenda cuestionable. Concéntrese en sus necesidades, mejoras en el hogar y en fomentar una relación significativa. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): mantenga sus emociones bajo control y su mente en lo que cuenta. Un enfoque innovador para lograr su propósito lo llevará a donde quiere ir. Haga su tarea con respecto a las mejoras en el hogar y encuentre una forma rentable de obtener lo que desea. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tenga cuidado con lo que desea. Disminuya la velocidad, huela las rosas y mantenga sus costos bajos. Concéntrese en el crecimiento personal, aprendiendo y haciendo su mejor esfuerzo para influir positivamente sobre los demás y sobre el mundo que lo rodea. Sea solidario, amable y receptivo. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): reúnase con las personas que recuerde con cariño. Viaje atrás en el tiempo y los recuerdos que le lleguen le ayudarán a tomar decisiones acertadas para seguir adelante. Escuche su voz interior, protéjase de la tentación y enfóquese en lo que tenga un impacto positivo en su vida personal. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): diga lo que piensa y acérquese a quienes importan. La forma en que se comporte en público lo representará cuando no esté presente para defenderse. Dé lo mejor de sí y haga que sus prioridades sean la paz y el amor. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): si no le gusta algo cámbielo. No pierda el tiempo reflexionando sobre lo que se interpone en su camino. Elija actuar con base en los hechos, la credibilidad y el honor. Si hace lo correcto no se arrepentirá. Abrace el futuro con verdad y optimismo. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): rodéese de belleza, amigos y familiares. Tenga en cuenta la diferencia entre verdadero y falso. Trate de dar lo mejor de sí mismo y trabaje hacia el crecimiento personal, una mejor salud y un estilo de vida libre de estrés. Tranquilícese y ame sus prioridades. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): hoy no todos estarán de acuerdo con usted. Siga el camino que lo lleva a donde quiere ir. Confíe en sus ideas y cambios, y esté dispuesto a pagar por la libertad que se merece. Nada viene sin un precio y trabajo duro. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): considere cómo administra su dinero y tome atajos o invierta en algo que le ofrezca estabilidad y tranquilidad. No deje que alguien lo seduzca con ideas que lo beneficiará más que a usted. Concéntrese en la superación personal, no en complacer a los demás. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): comience a hacer lo necesario para avanzar en una dirección positiva. Aprenda lecciones, siga adelante y encontrará las personas, los lugares y los pasatiempos que lo tranquilizan y lo hacen sonreír. Brille intensamente y cumpla sus sueños. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.