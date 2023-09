Horóscopo de hoy: día lunes 04 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Whitney Cummings, 41; Beyonce Knowles, 42; Max Greenfield, 44; Wes Bentley, 45.

FELIZ CUMPLEAÑOS: ganará terreno si aprende sobre la marcha. La oportunidad de hacer un cambio que se debía hacer hace mucho tiempo le ayudará a reestructurar su forma de vivir y distribuir su tiempo. Equilibrar su vida para asegurarse de dividir el trabajo y el tiempo de ocio en partes iguales le dará una actitud positiva que se traducirá en relaciones significativas. El pensamiento creativo le ayudará a encontrar opciones que le ofrezcan tranquilidad y un futuro mejor. Sus números son 5, 12, 21, 25, 36, 44, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es de mente abierta, entusiasta y amable. Es dedicado y sabio.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): haga algo que le levante el ánimo. Haga que esas endorfinas funcionen; logrará algo espectacular. Las mejoras personales, la aptitud física y un cambio de estilo de vida saludable le indicarán la dirección correcta. Comparta sus pensamientos y planes con alguien a quien quiera a su lado. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): establecer contactos, investigar y comunicarse son beneficiosos para usted. No ignore una oportunidad inesperada. Su sincronización es buena, pero no pierda la oportunidad de explorar algo interesante por dudar. Esté preparado para aprovechar lo que se le presente. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no comparta secretos. Prepare sus planes antes de mostrar su agenda. Los celos provocarán críticas, no comentarios honestos. Ponga su energía donde sea más útil para usted en lugar de perder el tiempo haciendo algo por alguien que no lo aprecia. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no deje que nada lo detenga. Mire lo que puede hacer. Utilice su inteligencia y creatividad para desarrollar alternativas que le ayuden a explorar sus opciones y trazar un plan de ataque. Busque a aquellos con quienes pueda contar para contribuir. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tenga cuidado cuando alguien le pida algo. Cuestione lo que implica y considere el impacto que puede tener en sus responsabilidades. Haga un recuento de lo que es físicamente posible y ofrezca sugerencias en lugar de comprometerse con algo que pueda causarle estrés. Protéjase a sí mismo. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): hágase una imagen mental de cómo ve desarrollarse su vida y conviértala en realidad. Hablar es barato, pero las acciones demuestran que habla en serio. No permita que le afecte la negatividad de alguien más. Use su imaginación para alcanzar sus objetivos. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): preste atención para determinar a dónde va su dinero. No se sienta presionado a invertir, donar ni pagar por otros. Concéntrese en su bienestar y renueve su rutina de ejercicios para lograr una salud estelar. Esfuércese en hacer que su espacio sea funcional. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): puede marcar la diferencia utilizando sus conocimientos y habilidades para ayudar a los demás. Asóciese con alguien que pueda ofrecerle algo de valor a cambio. Su paciencia, perspicacia y disciplina resultarán en el respeto de las personas que pueden ayudarle a avanzar. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): avance con cautela. No todo el mundo está de su lado. Escuche, evalúe lo que es real y no permita que nadie lo atraiga a una situación de la que no pueda salir. Piense en positivo, pero no deje que otros decidan su destino. Haga lo que sea mejor para usted. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): comparta sus pensamientos, arroje luz sobre situaciones y adáptese a las tendencias. Déjese llevar y haga su vida más fácil. Guarde su dinero y sus pertenencias en un lugar seguro y no tendrá nada de qué preocuparse. No se enoje; cambie, ajuste y continúe. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): revise sus elecciones y ponga su energía donde más le ayude. Diga no a las personas persuasivas que le alientan a comportarse mal o a involucrarse en algo que no le agrada. Haga que sus prioridades sean el crecimiento personal y un estilo de vida saludable. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): si fija su mirada en algo que le interese ganará impulso. Tenga en cuenta sus habilidades y capacitación y cómo aplicar lo que más le gusta hacer en carreras que le ofrecen oportunidades para perfeccionar sus cualidades personales. No se conforme con menos; apunte a las estrellas. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.