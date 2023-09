Horóscopo de hoy: día miércoles 06 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Idris Elba, 51; Rosie Perez, 59; Jane Curtin, 76; Swoosie Kurtz, 79.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tómese un momento, ordene sus pensamientos y planifique lo que quiere lograr este año. Tenga en cuenta qué es más importante para usted y qué contribuirá a hacer que alcance esa meta. Dirija su atención hacia aquello que lo hace feliz y busque cómo incorporar más felicidad a su rutina diaria. El conocimiento ampliará su campo de acción permitiéndole acceder a lo más importante. Sus números son 6, 13, 21, 28, 34, 39, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es cauteloso, versado y comprensivo. Es persuasivo y cortés.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): acelere las cosas y ocúpese de los asuntos pendientes. Lo que haga despejará el camino para algo nuevo y emocionante. Un desafío conducirá a una mejor salud y a una mejora en su apariencia y sentimientos. El amor va en aumento. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): que sus acciones sean consistentes con sus palabras. Los contactos que establezca serán necesarios para abrirse camino. El tiempo que dedique a evaluar su hogar y su estilo de vida lo impulsará a hacer que su entorno sea cómodo y funcional. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): antes de hablar calme sus emociones para evitar quedar en una posición vulnerable. Alguien lo hará quedar mal si es indeciso. Cíñase a la verdad, independientemente de lo que otros hagan o digan, y saldrá victorioso. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): depende de usted realizar los cambios necesarios para alcanzar su objetivo. Estudie, practique y establezca contactos para asegurarse de promover lo que tiene para ofrecer. Alguien cercano a usted tiene más que ofrecer de lo que cree. Comparta sus objetivos y vea qué sucede. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): la benevolencia le ayudará a sobresalir, pero también lo someterá a las críticas de quienes están celosos de su atractivo. Si sigue sus instintos y da lo mejor de sí, será difícil que alguien le niegue lo que se merece. El romance está en las estrellas. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): mantenga las puertas abiertas y el conocimiento fluyendo. Comuníquese con personas que lo hagan pensar y busque formas de generar dinero adicional y de hacer que su dinero trabaje para usted. No se reprima; diga lo que tiene en mente y descubra cuál es su posición. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): canalice su energía hacia algo significativo. Aprenda, explore y expanda su mente; hará maravillas para su alma. Es hora de apreciar todo lo que tiene y de disfrutar los frutos de su trabajo. El romance y el crecimiento personal son prominentes. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): explore posibilidades, reconozca sus talentos y establezca límites cuando sea necesario. Piense en lo que quiere hacer y delo todo. La oportunidad está a su alcance, pero necesita aclarar su agenda para posicionarse hacia el éxito. No tenga miedo de ser diferente. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): confíe en lo que ve, no en rumores. Haga preguntas y diga no a las solicitudes que no se ajusten a su agenda. Siga a su corazón, cuide su salud y rodéese de personas con las que disfrute estar. Construya su lugar feliz y viva allí. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): un cambio le ayudará a reconocer lo que falta en su vida. Busque oportunidades que liberen tiempo y alivien el estrés. Use sus cualidades para hacer cambios precisos en su vida y así disfrutar de las personas y las cosas que más ama. Invierta en su salud y felicidad. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): evalúe sus relaciones y realice cambios que le ofrezcan tranquilidad. Preste atención a cómo se siente, se ve y pasa su tiempo. Depende de usted tomar las decisiones y decir no a quienes se aprovechan de usted. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no permita que le moleste lo que hacen los demás. Aléjese de situaciones que no le atraigan y se le presentarán nuevas y emocionantes oportunidades. Un cambio en la forma en que gana y maneja su dinero marcará una diferencia en su bienestar mental. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.