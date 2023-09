Horóscopo de hoy: día sábado 09 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Michelle Williams, 43; Eric Stonestreet, 52; Adam Sandler, 57; Hugh Grant, 63.

FELIZ CUMPLEAÑOS: elija lo que quiere usando su inteligencia, siguiendo a su corazón e iniciando los cambios necesarios para convertir sus ideas en algo tangible. Permita que los errores le recuerden lo que no debe hacer y superará fácilmente cualquier dilema. Deje que su disciplina y honestidad sean las guías que lo lleven a la perfección y al resultado que merece. Los movimientos audaces son el camino hacia la realización. Sus números son 8, 14, 23, 28, 32, 35, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, leal y metódico. Es ingenioso y adaptable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tómese un descanso. Pase tiempo de calidad con alguien a quien ama. No se sienta obligado a satisfacer caprichos para mantener felices a los demás. Haga lo que le parezca correcto. Depende de usted asumir la responsabilidad de su felicidad. Una actualización de imagen mejorará su moral. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): limite su consumo y sus gastos. Los excesos lo comprometerán. Utilice su inteligencia para descubrir el mejor camino a seguir. Es evidente una oportunidad, pero requerirá que revele lo que tiene para ofrecer. No sea tímido; muestre sus talentos a todos. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no espere que todo vaya sobre ruedas. Obtenga datos ciertos, proteja la información personal y evite a quien busque una discusión. Quédese cerca de casa y mímese. Una nueva imagen le dará el impulso que necesita y aliviará el estrés. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no se enoje; manténgase en movimiento. Elija concentrarse en sus seres queridos, en los lugares que le resultan interesantes y en los pasatiempos que le levantan el ánimo. Mantenga la tranquilidad y evitará palabras desagradables con alguien emocionalmente cercano. Elija la amabilidad sobre la crítica. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): cíñase a los hechos. La exageración dañará su orgullo y reputación si no puede cumplir. Concéntrese en los detalles y termine lo que empezó. Haga del beneficio personal y la apariencia física sus prioridades y descubrirá lo que es posible. Se favorece el romance. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tome notas. La precisión es lo mejor para usted. Conocer el resultado antes de que suceda le dará la confianza para esforzarse más. No deje que nadie se apodere o arruine lo que es importante para usted. Para evitar controversias guarde sus sentimientos personales para sí mismo. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): deténgase, tenga en cuenta sus opciones y reconsidere su rumbo. Revise cualquier problema de salud o preocupación física y busque formas alternativas para encarrilar su cuerpo y su mente. Uno es lo que come y el estilo de vida que elige vivir. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): una mente abierta conducirá a cambios positivos. Eche un vistazo a los grupos, colabore y ayude a una causa o a alguien cercano y querido. Cambie su forma de pensar para adaptarla a sus intereses y al estilo de vida que desea adoptar o seguir explorando. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no confíe en los demás. Maneje los asuntos personalmente para eludir a quienes lo empujan en una dirección que es mejor para ellos que para usted. Haga cosas que fortalezcan y aseguren una mejor salud y un estilo de vida feliz. La rutina y la verdad tienen importancia. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): actúe por instinto. Siga a su voz interior y no se detenga hasta llegar a su destino. Despeje el camino eliminando aquello que ya no le sirve o que ya no es necesario para su vida. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): elimine las restricciones que le imponen los demás. Viva la vida a su manera y asuma la responsabilidad de su felicidad. Está bien ser diferente y depende de usted dejar que su singularidad brille. Invierta en usted mismo y en el futuro que desea. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): prepárese para emprender el largo viaje hacia un futuro más feliz. Pase por el basurero y deshágase de todo el peso muerto que lleva encima, liberará su mente y se acercará a la alegría que anhela. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.