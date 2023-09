Horóscopo de hoy: día domingo 10 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Paulina Alexis, 23; Sarah Levy, 37; Ryan Phillippe, 49; Joe Perry, 73.

FELIZ CUMPLEAÑOS: súbase a bordo y monte la ola. Tendrá muchas oportunidades si demuestra su valor y aporta lo que tiene para ofrecer. Utilice su disciplina, conocimiento e influencia para convertir lo que desea en algo espectacular. No sea tímido cuando su objetivo sea seguir a su corazón y convertir en realidad sus sueños. Siga moviéndose; la duda arruinará su sincronización. Sus números son 6, 17, 25, 27, 31, 36, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es consciente, cauteloso y benévolo. Es ingenioso y querido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): las pequeñas cosas, como ser bueno consigo mismo, tienen importancia. Trabaje en casa, salga de excursión o pase tiempo con alguien a quien ama, y eso mejorará su estado de ánimo y le ayudará a analizar los cambios que desea realizar. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): socializar lo sacará de casa y lo alejará de cualquier drama o tensión que esté sintiendo. Anótese en algo que le interese o que pueda ayudarle a tener una perspectiva diferente de la vida. Podría valer la pena considerar un cambio de estilo de vida. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no le dé a nadie la oportunidad de aprovecharse de usted. Si alguien lo presiona para que acepte una carga excesiva mantenga cerca como respaldo a sus seres queridos y a aquellos en quienes confíe. El ejercicio será una buena liberación de estrés para la mente, el cuerpo y el alma. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): dé lo mejor de sí y no se detenga hasta encontrar su lugar feliz. Salga, diviértase y pruebe algo nuevo. Use su energía sabiamente; no deje que se enquiste y cause dolor. Aprenda de los errores y evitará arrepentimientos. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): viva la vida a su manera. No permita que nadie se aproveche de su generosidad y amabilidad. Establezca límites y aliviará la tensión y el estrés. Tómese el tiempo para hacer algo que lo haga sentir y lucir lo mejor posible y que lo ponga en un estado de ánimo romántico. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): permítase fluir y encuentre la paz. Redescubra quién es y quién quiere llegar a ser. Comuníquese con personas que puedan ofrecerle información, conocimientos y una idea de lo que puede llegar a ser. Sumérjase en eventos que lo animen a aceptar cambios positivos. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): entre en el juego, haga un movimiento y lleve a cabo lo que sea necesario para lograr sus objetivos. Haga ejercicio físico y esfuércese por tener un cuerpo fuerte, buenas relaciones y una relación libre de estrés con el dinero. Ponga su energía donde cuenta y haga del romance una prioridad. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): el cambio comienza con usted. Evalúe lo que es esencial y diríjase en esa dirección. No reflexione sobre lo que otros hacen o le piden; haga aquello que lo hace feliz y le permita sentirse contento con su vida. No corra riesgos innecesarios. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): evalúe su situación financiera y adáptela a sus planes. Revitalice sus ideas y objetivos haciendo el trabajo usted mismo. Tiene mucho que ganar si se niega a permitir que otros intervengan y se hagan cargo. Se favorece el romance. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): un cambio en el hogar puede marcar una diferencia en cómo se siente ante la vida. Si no está contento, depende de usted reemplazar lo que le preocupa por aquello que lo haga sonreír. Sea franco con los demás y prepárese para un cambio positivo. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): un enfoque enérgico sobre su salud, sus finanzas y sus relaciones le ayudará a superar cualquier dilema. Las acciones hablan más que las palabras y lo que haga será la única declaración que tendrá que hacer. Dele vida a su vida con romance y entretenimiento. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tenga en cuenta cómo maneja y gana dinero y si es satisfactorio, o si tal vez sea hora de poner su energía en otra parte. Hablar de sus pensamientos y perspectivas con alguien a quien respeta y en quien confía para que le dé toda la información lo animará a tomar una decisión. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.