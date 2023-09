Horóscopo de hoy: día martes 19 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kevin Zegers, 39; Alison Sweeney, 47: Jimmy Fallon, 49; Trisha Yearwood,59.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tome el camino del éxito, mantenga la paz y use su inteligencia para que lo guíe en la dirección correcta. Evalúe la imagen completa, decida que es lo que puede pagar y conviértalo en algo que valga la pena. La paciencia llevará a la oportunidad y a la posibilidad de usar sus habilidades para mejorar las cosas que lo ayuden a usted y a aquellos cercanos a usted. Mantenga la paz. Sus números son 4, 15, 19, 28, 31, 33, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es demostrativo, cautivante y arriesgado. Es astuto y complejo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): guarde su dinero en un lugar seguro. El gasto emocional o pagar por un error lo pondrá en una posición difícil. Cuide el bolsillo y ahorre por si acaso. El tiempo está de su lado, y la observación lo ayudará a tomar mejores decisiones. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no se enoje; muévanse. Ponga su energía donde haga algún bien. No agite las aguas cuando lo que logre tendrá un impacto más significativo en la forma en que vive o hace las cosas. Elija la paz sobre el caos. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): las emociones tomarán el control si usted u otra persona no llegan al objetivo. Prometa sólo lo que sabe que puede cumplir y no discuta con los socios comerciales, si quiere evitar una enemistad. Aclare sus intenciones, y canalice su energía en un propósito. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): manténgase alerta, no mezcle negocios con placer y evite los temas delicados con las personas problemáticas. Si quiere hacer un cambio, hágalo en secreto. Antes de compartir, ponga todo en su lugar. Miré su interior y concéntrese en el crecimiento y el esclarecimiento. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no permita que la impulsividad tome el mando. Hurgue en sus pensamientos, use la lógica y piense dos veces antes de emitir una declaración emocional, hacer una compra o correr un riesgo que pueda causarle daño físico, económico o emocional. La disciplina y la moderación actuarán a su favor. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): ponga la mira en lo que es factible, y rodéese de gente que esté ansiosa por participar. Hable de los cambios que cree que son necesarios para llegar a su destino con alguien que tenga una perspectiva diferente, y obtendrá percepción. **

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): preste atención a su salud, a las responsabilidades y apéguese a un presupuesto. No muestre discrepancias ni inconsistencia. Comparta datos y gaste sabiamente, no importa qué decisiones tomen los demás. Mantener el equilibrio y la igualdad en todos los aspectos de la vida valdrá la pena. ****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): proteja lo que tiene y no dé a nadie motivos para que duden de usted. Tome nota de lo que tiene que decir un amigo, familiar o colega. Haga algo creativo para aliviarle el estrés y que lo haga pensar en lo siguiente que quiere hacer. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): aumentarán los problemas si le da ventaja a alguien. Tenga cuidado con lo que comparte con un amigo, familiar o compañero. Será malinterpretado o distorsionado por alguien que tratará de superarlo. No muestre sus emociones o partes vulnerables. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): evite participar en empresas conjuntas o gastos compartidos. No estará de acuerdo cuando se trate de presupuestos y de lo que es necesario. Un cambio de estilo de vida tendrá éxito si complementa lo que hace para ganarse la vida. Se presenta la mejora personal. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): evalúe su situación, y ajuste sus tácticas. Depende de usted construir la vida que lo hace feliz. No discuta con alguien que no juega limpio. Decida lo que quiere, y luego haga que suceda. No viva a la sombra de alguien más. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): aprenda de la experiencia. Antes de enemistarse con alguien, considere las consecuencias. Ponga sus emociones a un lado, vierta su energía en seguir a su corazón, e invierta tiempo, esfuerzo y dinero para alcanzar su objetivo. Haga de la paz y el amor sus prioridades. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.