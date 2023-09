Horóscopo de hoy: día jueves 21 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Alfonso Ribeiro, 52; Nancy Travis, 62; Bill Murray, 73; Stephen King, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año controle sus emociones desde el principio y no permita que nadie se meta en su piel. Tiene mucho que ganar si se concentra en lo que importa y en el objetivo que quiere alcanzar. Sea honesto, independientemente de lo que otros sugieran. Su palabra y reputación son importantes si quiere llegar a la cima. Abrace el cambio por la razón correcta; algo bueno sucederá. Sus números son 7, 15, 21, 28, 32, 43, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es locuaz, amigable y espontáneo. Es enérgico y minucioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): un juego de fuerza le ayudará a avanzar. No dude en utilizar sus habilidades, conocimientos y experiencia para salirse con la suya. El miedo es el enemigo; crea y confíe en su capacidad de hacerse escuchar. Fomente una relación significativa y el romance seguirá. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no haga promesas que no pueda cumplir ni permita que la tentación lo desvíe. Utilice la experiencia y la inteligencia al decidir su próximo paso. Salir con sus compañeros le dará una idea de en quién puede confiar. Decir no a la tentación lo posicionará para el éxito. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): elija observar en lugar de reaccionar. Las emociones aflorarán, dictando sentimientos que lo pondrán en una posición incómoda. Limite el compartir información personal y quédese cerca de casa y lejos de las personas deseosas de hacerlo verse o sentirse mal. Póngase a sí mismo en primer lugar. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): mantenga sus emociones fuera del lugar de trabajo. No haga promesas que no pueda cumplir ni deje que la tentación lo lleve por una pendiente resbaladiza. Tiene mucho que ofrecer si utiliza sus habilidades de forma creativa. No tenga miedo de tomar el camino menos transitado. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): sepa escuchar y ofrezca sugerencias bien pensadas, no dinero en efectivo. Ajuste sus condiciones de vida para hacer su vida más fácil. Construya una conexión más fuerte con sus compañeros; las puertas se abrirán. Guarde sus secretos y emociones para sí mismo. Una actitud positiva atraerá más atención. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): el momento de la verdad tiene un costo. Las emociones son altas y alguien juzgará sus acciones. Piense en cada paso y siga adelante con precisión y detalle. Tiene esto; todo lo que debe hacer es ser usted mismo y hacer las cosas a su manera. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no sea perezoso; dé el paso y haga que las cosas sucedan. Ponga su energía en codearse con personas que puedan ayudarle a impulsarlo hacia su objetivo. Cuanto más difunda una actitud positiva y una imagen encantadora de las perspectivas, más resiliente se volverá. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): le resultará difícil dividir su tiempo entre el trabajo y el ocio. Descuidar a alguien cercano a usted provocará una respuesta inesperada. Una conversación de corazón a corazón puede ayudar a evitar una implosión innecesaria que afecte su bienestar emocional o su estilo de vida. La honestidad es esencial. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): lo que haga tendrá mayor impacto que lo que diga en el resultado de una situación delicada. Dedique tiempo a atar los cabos sueltos y a cumplir sus promesas para evitar quedar mal o enviar un mensaje equivocado. Evite la interferencia de terceros. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): un cambio en casa valdrá la pena. No discuta por trivialidades cuando llegar a un acuerdo le ayudará a mantener la paz y le dará más libertad de acción respecto de algo que realmente le importa. Elija sus batallas con cuidado y ahórrese disgustos. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no permita que lo que hacen los demás le moleste. No se sienta obligado a acompañarles ni a cambiar sus planes. Una actitud positiva y participar en algo que le interese resultará mejor de lo previsto y lo conectará con alguien de su interés. Siga a su corazón. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): controle su ego antes de que aflore y mantenga su integridad. Sea buen oyente y observador, y reconozca cuando alguien hace afirmaciones falsas. Confíe en sus instintos y cuestione a cualquiera que lo someta a juegos emocionales. Deje la tentación a un lado y ahórrese las deudas y las decepciones. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.