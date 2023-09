Horóscopo de hoy: día lunes 25 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Donald Glover Jr., 40; Catherine Zeta-Jones, 54; Will Smith, 55; Michael Douglas, 79.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tome el control; depende de usted poner a rodar la bola. Use su imaginación y deje que su pasión por el éxito lo lleve hasta la meta. Evite quedar atrapado en los sueños de otra persona. Piense en grande, pero al momento de dar un paso no pierda de vista un enfoque minimalista. Confíe en sus instintos y disfrute el viaje. Sus números son 2, 8, 14, 26, 31, 33, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, enérgico y servicial. Es demostrativo y entretenido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): resonará con personas entusiasmadas y listas para actuar. Haga su parte y se ganará el respeto de los demás. Establezca estándares altos, manténgase a la altura de sus expectativas, y algo bueno surgirá en su camino. El romance parece prometedor. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): cuídese. No permita que la tentación se convierta en un asunto costoso. Haga a un lado las emociones y ofrezca algo tangible. No depende de usted salvar el mundo. Haga su parte, pero no a costa de dejar en suspenso lo que es importante para usted. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): haga lo suyo. Presente lo que tiene para ofrecer y asuma un rol de liderazgo si eso le ayuda a hacer las cosas a su manera. Un cambio positivo en el hogar fomentará la gratitud y mejores relaciones con sus seres queridos. Diga no a la manipulación emocional. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): si no se comunica abiertamente surgirán problemas en casa o con alguien más. Organice sus pensamientos y sea honesto acerca de lo que es importante para usted. Si encuentra personas que avanzan en una dirección similar, descubrirá con quién puede contar para obtener ayuda. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no todas las ofertas son iguales. Escuche, evalúe y diríjase en una dirección que toque a las personas, lugares y situaciones que importan. Hay una cantidad limitada de tiempo en un día; no lo desperdicie con gente que exige mucho a cambio de poco. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): utilice su sabiduría y experiencia para lograr un cambio positivo. Alejarse de situaciones que no son beneficiosas le ayudará a reiniciar su camino en una dirección positiva. El cambio comienza con usted. No dude en dar el primer paso. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): considere qué y quién es importante para usted y haga todo lo posible para marcar la diferencia. No sienta que debe asumir más de lo que puede manejar. Establezca límites y ofrezca lo que sea realista. Un estímulo personal aumentará su confianza y energía. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): salga de su zona de confort, preste atención a lo que sucede y diga lo que piensa. No ceda ante la presión ni ante la retórica de nadie. Depende de usted desarrollar sus convicciones. No deje que las emociones nublen su visión. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): mantenga abiertos los canales de comunicación. La información que reciba requerirá verificación. Preste atención a sus acciones; si es demasiado agresivo o exagera, se enfrentará a una oposición. Un estilo de vida frugal disuadirá a los estafadores de aprovecharse de usted. Póngase a usted mismo en primer lugar. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tome nota para evitar confusiones o recibir menos de lo que merece. Preste atención a dónde va su dinero y quién tiene acceso a sus posesiones. Las empresas conjuntas no son favorecidas y pueden alterar una relación si no se manejan con cuidado. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): controle cualquier situación que se presente. No deje que nadie lo supere. Un cambio que alguien haga a mitad de camino puede parecer bueno, pero una mirada más cercana le dará una razón para retirarse de un trato. La prisa conducirá a malas decisiones y discusiones acaloradas. Preste atención. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): puede soñar, pero cuando sea el momento adecuado, no dude en hacer un movimiento. La oportunidad es evidente. Ir directamente a la fuente le ayudará a tomar una decisión que lo tranquilice. Busque mejores formas de asegurar dinero para su jubilación. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.