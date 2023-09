Horóscopo de hoy: día miércoles 27 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Lola Kirke, 33; Avril Lavigne, 39; Anna Camp, 41; Tamara Taylor, 53.

FELIZ CUMPLEAÑOS: mantenga la vida simple, objetiva y libre de estrés. Sus decisiones determinarán cómo se siente y hasta dónde llegará. Asóciese con personas que tengan algo que aportar y que estén dispuestas a hacer su justa parte, pero no sienta la necesidad de acompañar a nadie que quiera que recorra un camino que no tiene significado ni propósito para usted. Saboree las relaciones beneficiosas. Sus números son 4, 17, 20, 26, 34, 38, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es dedicado, cooperativo y astuto. Es innovador y productivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): comuníquese con personas que lo impulsen a probar cosas nuevas y participe en eventos que promuevan lo que tiene para ofrecer. Una asociación potencial necesita seguimiento. Probablemente sacarán lo mejor y lo peor uno del otro. Proceda con precaución. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): cuídese más a sí mismo y a sus relaciones. No permita que un comportamiento inaceptable sea su perdición; la mala salud o las decisiones financieras pueden causar vulnerabilidad. Considere lo que es posible y cómo utilizar su inteligencia. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): niéguese a quedar atrapado en el dilema de otra persona. No crea todo lo que escucha ni se deje engañar por historias tristes. Dedique más tiempo y esfuerzo a la apariencia personal, a las relaciones significativas y a hacer que su vida y su entorno se adapten a sus necesidades. Haga de la felicidad su objetivo. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): dedique más tiempo a escuchar y aprender. Lo que descubra le ayudará a pasar rápidamente de una situación a otra. Evite a cualquiera que intente interferir con su progreso o monopolizar su tiempo haciendo cosas que no le interesan. Sea sincero consigo mismo. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no dé nada por sentado. Mire todos los ángulos y diga no a las ideas frívolas o inciertas. Preste atención a cómo puede convertir sus habilidades en algo que disfrute hacer. Concéntrese en las inversiones y en hacer que su dinero trabaje para usted. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): si no duda el cambio puede ser bueno. Evalúe las situaciones y establezca límites para evitar abarcar demasiado, gastar más de la cuenta o caer en cualquier otra tentación que se le presente. Mantenga una vida sencilla, sus datos cuidadosamente verificados y su salud inmaculada. Concéntrese en el aprendizaje, el ahorro, la paz y el amor. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): rinda homenaje a sus seres queridos. Sus acciones marcarán la diferencia para alguien que necesita aliento. No deje que su ego ni la ira causen problemas en el hogar ni cuando trate proyectos conjuntos. Proteja lo que tiene y diga no a la tentación. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): deje su huella, siga adelante con disciplina y acérquese a las personas que van en una dirección similar. Una asociación le ayudará a mantener el impulso para cumplir con su fecha límite. La practicidad, la imaginación y la creatividad lo llevarán a donde quiera ir. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): la información falsa lo retrasará. No confíe en que otros hagan las cosas por usted. Tome el control de su destino y emplee sus habilidades, conocimientos y experiencia en su mejor trabajo. El esfuerzo, la disciplina y distanciarse de las interferencias darán sus frutos. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): utilice su capacidad intelectual para superar la adversidad. Confíe en la experiencia y el ingenio para orientarle en la dirección correcta. Un cambio doméstico ayudará a aliviar el estrés, reducirá los gastos generales o lo animará a llevar un estilo de vida más saludable. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): siga avanzando en una dirección que calme su alma y alivie el estrés. Ignore lo que otros elijan hacer y ocúpese de sus asuntos. Preste atención a lo que los demás le piden y no tema decir que no. Un estilo de vida sencillo conducirá a la libertad personal. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): elabore un plan y ejecútelo. No deje que nadie lo haga sentir culpable por algo que no quiere. Delo todo y no pierda de vista su objetivo. Su intuición no lo defraudará. Siga sus instintos y todo encajará. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.