Horóscopo de hoy: día sábado 30 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Lacey Chabert, 41; Marion Cotillard, 48; Jenna Elfman, 52; Fran Drescher, 66.

FELIZ CUMPLEAÑOS: recapitule su administración del dinero a lo largo de los años y descubrirá un patrón que debe modificarse. Incorpore la actividad física a su rutina diaria, fomentando un estilo de vida más saludable. Sea apasionado por la vida, el amor y por las cosas a las que decide dedicarse. Es su vida y depende de usted hacer algo que lo haga feliz. Deshágase de las personas y situaciones que lo deprimen. Sus números son 3, 7, 22, 28, 35, 39, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es proactivo, ingenioso y original. Es útil y cautivador.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): reconozca y separe el bien del mal. Acelere las cosas para asegurarse de terminar lo que comienza y cumplir sus promesas. Comparta sus sentimientos e intenciones con alguien con quien quiera trabajar o tener a su lado. Haga del romance una prioridad. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no permita que las emociones y la tentación se interpongan entre usted y la meta que desea alcanzar. Piense en sus planes y conviértelos en realidad. Un gesto que haga cambiará la forma en que lo perciben los demás. No corra riesgos con su salud. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): entre al juego y juegue para ganar. Póngase a prueba y salga de su zona de confort. Lo que experimente y aprenda le ayudará a evitar obstáculos que frenan su progreso. Manténgase erguido y deje que su confianza lo lleve hasta la línea de meta. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): compartir información personal le costará. Escuche y observe y obtendrá una idea de cómo piensan los demás y qué pueden hacer. Busque formas alternativas de utilizar sus habilidades y cualidades para salir adelante y ganar favores. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): aprenda de sus errores y ponga su energía donde pueda manifestarse en algo que lo entusiasme. No permita que nadie le robe el protagonismo ni utilice la persuasión o la tentación para llevarlo por el camino equivocado. Confíe, invierta y crea en usted mismo. Se favorece la superación personal. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): proyecte un enfoque único en todo lo que haga y atraerá seguidores. Pinte una visión en su mente y conviértala en realidad. Utilice las redes sociales o invierta en algo que le guste hacer y que tenga el potencial de generar dinero extra. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): aclare asuntos domésticos urgentes o problemas que afecten relaciones significativas. Deje que sus acciones hablen por usted y haga algo reflexivo por alguien a quien ama. Modifique lo que no lo hace feliz y aléjese de situaciones sin futuro. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): ate los cabos sueltos y avance hacia algo que lo eleve. Usar sus habilidades de manera creativa y emocionante cambiará su vida, le ayudará a ganar respeto y le dará claridad sobre las posibilidades. Conéctese con personas que comparten su deseo. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): modifique su espacio para adaptarlo a sus necesidades. Inicie un proyecto que alivie el estrés y lo haga sentir bien consigo mismo. Aumente su comodidad y asuma un compromiso que lo haga sentir estable y promueva un futuro seguro. El romance está en las estrellas. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no asuma cargas innecesarias. Establezca objetivos y siga trabajando hasta que esté satisfecho con los resultados. Tome la iniciativa de cambiar lo que no le gusta o no necesita y ponga en práctica algo que estimule su mente para asegurar el crecimiento personal y la felicidad. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): concéntrese en las inversiones, la buena salud y en acabar con todo lo que lo frena. Empiece a promocionar lo que quiere hacer con su vida. Aléjese de la negatividad y de las personas exigentes, y gravite hacia aquellos que ofrecen paz, amor y felicidad. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no permita que alguien lo moleste. Es importante que se plantee lo que quiere y se sumerja en algo que le ayude a ganar perspectiva sobre cómo puede virar en una nueva dirección. No deje nada al azar. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.