Horóscopo de hoy: día domingo 01 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Brie Larson, 34; Zach Galifianakis, 54; Esai Morales, 61; Julie Andrews, 88.

FELIZ CUMPLEAÑOS: mantenga su círculo pequeño y su información personal en secreto. Protéjase de lesiones, enfermedades y tentaciones. Mire hacia adentro y aborde cuestiones que fomenten el crecimiento personal. Priorice evitar el drama, el caos y las situaciones no productivas con personas que no cumplen con ciertos criterios. Descarte, reinicie y prepárese para seguir adelante con menos equipaje. Sus números son 8, 14, 23, 25, 37, 46, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es dedicado, inteligente e impulsivo. Es innovador y entusiasta.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): vaya con cuidado, mire antes de saltar y apéguese a lo que sabe y en lo que confía. El cambio puede tentarlo, pero probablemente no obtendrá una imagen precisa sin una investigación exhaustiva. Dedique más tiempo y esfuerzo a la superación personal. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): crea en usted mismo y en lo que puede hacer para alcanzar la satisfacción y la felicidad. Use la inteligencia y cambie lo que no le gusta. Desconéctese de personas manipuladoras que intentan aprovecharse de usted. Reconfigure el enfoque de su vida. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): acelere el ritmo y haga su parte. Participe en eventos que lo animen a ponerse en forma y a comer saludablemente. Un cambio de estilo de vida que le ayude a decir no a la tentación y lo aleje de las malas influencias le ayudará a luchar por un futuro mejor. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): pida ayuda a sus personas de confianza. Use su voz, defienda sus derechos y marque la diferencia. Elija un camino que sea propicio para sus estándares y su situación financiera. Sea directo y diga no a quienes intentan infiltrarse en su espacio. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): disminuya la velocidad, observe lo que sucede y ponga las cosas en perspectiva antes de actuar. Concéntrese en el hogar, la tranquilidad y en proteger su bienestar emocional de cualquiera que quiera aprovecharse de usted. Conozca los hechos, haga números y diga no a la gente insistente. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): considere sus opciones y póngase en marcha. Piense en situaciones que le ofrezcan un centro de atención para compartir su opinión. Los debates le darán materia de reflexión y lo animarán a hacer ajustes que, a su vez, le harán la vida más fácil. Ponga fin a cualquier negatividad o malas influencias que encuentre. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): aproveche bien su energía. Extienda la mano y ayude a los demás y recibirá el mismo tiempo y respeto acerca de las cargas que no puede manejar solo. Deje que sus acciones sean su tarjeta de presentación y su conocimiento sea su boleto para mejorar las relaciones y los días venideros. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): encontrará personas y proposiciones que no son confiables. Haga preguntas y no dude en decir que no o marcharse. Protéjase a usted mismo y a su reputación, apéguese a la verdad y haga lo mejor para usted. La estabilización requiere que usted tome el control. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): escuche más y diga menos. Proteja lo que es suyo de aquellos que intentan aprovecharse de usted. Haga un seguimiento de cualquier oferta que reciba para asegurarse de que no esté prefabricada para despertar su interés. Simplifique su búsqueda de la felicidad y no se sentirá decepcionado. Céntrese en la superación personal. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): realice cambios internos para satisfacer sus necesidades y protegerse de cualquiera que intente aprovecharse de usted. La ira no resolverá los problemas, pero las acciones para garantizar que usted y sus posesiones estén seguras lo tranquilizarán. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): haga los arreglos legales, financieros y de salud necesarios para tranquilizar su mente. Busque un enfoque único que deje de lado a cualquiera que intente comprometer sus planes. Un cambio que alguien haga será revelador de sus intenciones. Haga lo que sea necesario para evitar que alguien lo manipule. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): revise viejas ideas y planes. Con una actualización y enmienda, encontrará una ruta directa hacia alguien o algo que desea seguir. Una mente abierta fomentará el crecimiento y un enfoque único de lo que es posible. Ayudar a otros aumentará su perfil. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.