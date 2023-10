Horóscopo de hoy: día sábado 07 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Shawn Ashmore, 44; Toni Braxton, 56; Simon Cowell, 64; Joy Behar, 81.

FELIZ CUMPLEAÑOS: comparta sus sentimientos, actúe según su intuición y haga lo mejor que pueda para marcar la diferencia. No permita que nadie lo comprometa a usted ni a su posición. Tome la iniciativa de presentar quién es, qué quiere y seguir adelante con sus planes. Este año las respuestas emocionales que enfrente moldearán la forma en que trata a los demás y hace las cosas en el futuro. Adopte un enfoque innovador y viva la vida a su manera. Sus números son 4, 17, 23, 26, 32, 38, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es expresivo, amigable y decidido. Es cooperativo y respetable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): elija la paz, el amor y la creatividad en lugar del malestar y el enojo. Trabaje hacia una meta que fomente la estabilidad y prepárese para disuadir a quienes ofrecen alternativas tentadoras que son permisivas y perjudiciales para el negocio. No sea un seguidor. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): considere sus opciones y realice los cambios necesarios. Trabaje con lo que tiene para diseñar un plan que combine lo antiguo con lo nuevo y le ahorre mucho. Mantenga la vida simple, asequible y orientada a su felicidad. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): preste atención a lo que sucede a su alrededor. Involúcrese en una causa que le concierne y brinde su apoyo. Utilice su inteligencia, conexiones y habilidades para llegar al fondo de una situación cuestionable. Revele la verdad y cumpla su palabra. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): las prisas no ayudarán. Preste atención a los detalles y no permita que nadie lo presione. Amplíe su búsqueda, sea inventivo y no haga ningún movimiento hasta sentirse cómodo con el proceso y el resultado previsible. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): ame quién es. No cambie nada. Acepte lo que tiene, a quién ama y disfrute el momento. Es hora de ordenar y devolver el dinero. Conserve lo que es necesario, significativo y lo hace feliz. Simplifique su rutina diaria. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): surgirá un cambio. Vea lo que la vida tiene para ofrecer y pruebe algo nuevo; se abrirá una ventana de oportunidad. Una conexión interesante que haga le dará una perspectiva diferente sobre lo que es importante para usted. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): inscríbase en algo de interés y las personas que encontrará enriquecerán su vida y le ofrecerán opciones originales que le permitirán utilizar sus habilidades para marcar la diferencia. Ayudar a los demás le levantará el ánimo. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): la experiencia lo llevará a un viaje revelador. Lo que encuentre le ayudará a evaluar su vida personal y generará un cambio positivo que estabilizará su situación doméstica al poner la transparencia en primer plano. Elija mejorar. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): la forma en que responda a los demás marcará la diferencia. Sea un buen oyente y ofrezca comentarios positivos, pero no dé falsas esperanzas. Base su sabiduría en hechos y apoyo práctico, pero no pague por el error de otra persona. Ofrezca amabilidad, no dinero en efectivo. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no se enoje; póngase en marcha. Sus logros superarán todo lo que pueda decir. Aléjese de cualquiera que intente buscar pelea. Controle la situación y mantenga la cabeza en alto. Algo que descubra sobre sí mismo cambiará su forma de hacer las cosas. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): deje que sus acciones demuestren sus sentimientos. Comuníquese con sus seres queridos y comparta sus pensamientos. Una empresa conjunta requerirá moderación. En cuanto a salud y finanzas, ser proactivo es lo mejor para usted. Elija la actividad física y estar en forma. Se favorece el romance. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tome un camino que desate su imaginación y haga las cosas a su manera. Deje de preocuparse por complacer a todos los que lo rodean; haga aquello que lo hace feliz. No entre en una discusión emocional ni trate de apaciguar a quienes se aprovechan de usted. Siga a su corazón. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.